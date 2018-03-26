Песков не комментирует задержание в Польше подозреваемого в шпионаже в пользу РФ

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Кремль не комментирует информацию о задержании в Польше подозреваемого в шпионаже в пользу РФ.

"Я не располагаю вообще информацией на этот счет, поэтому ничего не могу вам сказать", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос журналистов, может ли задержание подозреваемого в шпионаже в пользу РФ в Польше сказаться на судьбе проекта "Северный поток - 2".

Ранее в понедельник пресс-секретарь польского министра, координирующего работу спецслужб в правительстве, Станислав Жарын сообщил, что Агентство внутренней безопасности (АВБ) Польши задержало подозреваемого в шпионаже в пользу России поляка Марека В. (фамилия не разглашается). По его словам, "из материалов АВБ следует, что Марек В. передавал сотрудникам российских спецслужб информацию, касающуюся планируемых действий польского правительства в связи со строительством газопровода "Северный поток - 2".

"Он чиновник одного из ведомств, занимающихся экономическими вопросами", - утверждал Жарын в эфире польского телевидения. - Он имел доступ к стратегическим материалам, связанным с энергетической безопасностью Польши". Подозреваемый арестован на три месяца. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.