Песков: на полях визита эмира Катара в РФ подпишут двусторонние соглашения

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. На полях визита в РФ эмира Государства Катар шейха Тамима бен Хамада Аль Тани будет подписан ряд двусторонних соглашений. "Стороны [Россия и Катар] подпишут на полях этого визита [эмира Катара в РФ] ряд соглашений", - сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, российский лидер Владимир Путин проведет беседу с эмиром Катара сначала в узком составе, а затем последуют переговоры в формате рабочего обеда. "В ходе переговоров на высшем уровне запланировано обсуждение вопросов дальнейшего наращивания российско-катарского взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах, а также актуальных тем международной и региональной повестки дня", - сообщали ранее в пресс-службе Кремля.

Песков добавил, что на понедельник у Путина запланирован также ряд других встреч и телефонный разговор.

На уточняющий вопрос журналистов пресс-секретарь президента РФ отметил, что, возможно, одно или два соглашения будут подписаны непосредственно в Кремле в присутствии лидеров, остальные - на полях визита. Отвечая на вопрос, будет ли среди тем обсуждения на переговорах возможная продажа консорциумом катарского фонда QIA и трейдера Glencore пакета акций "Роснефти" китайской компании CEFC, Песков сказал: "Сегодня будет обсуждаться широкий спектр развивающихся двусторонних российско-катарских отношений".