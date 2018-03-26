МИД РФ: Москва решительно осуждает ракетные удары с территории Йемена

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Россия выступает с осуждением ракетных ударов с территории Йеменской Республики по саудовской столице и ряду других городов. Об этом говорится в распространенном в понедельник комментарии МИД РФ в связи с обстрелами 25 марта саудовских городов с территории Йемена. "В Москве решительно осуждают подобного рода неизбирательные ракетные удары, целями которых в том числе становятся населенные пункты и их мирные жители", - говорится в документе.

В МИД РФ вновь призвали к скорейшему прекращению вооруженных действий и началу политического диалога между сторонами вовлеченными в затяжной конфликт в Йемене. "Гуманитарным страданиям мирных людей, где бы они ни находились, должен быть положен конец. Вновь призываем йеменских протагонистов вернуться за стол переговоров для выработки консолидированного видения последующего обустройства этой страны на основе широкого национального диалога, взаимного учета интересов ее основных политических сил, соответствующих решений международного сообщества", - подчеркнули в дипведомстве.

Ранее сообщалось, что ПВО Саудовской Аравии уничтожили семь запущенных сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) из Йемена ракет, в том числе три в небе над столицей королевства. В результате ударов погиб один и ранения поучили двое египтян. Все они проживали в доме, на который упали обломки одной из ракет.

"Ансар Аллах" подтвердило запуск "нескольких ракет по целям в Саудовской Аравии". По заверениям хуситов, баллистические ракеты были нацелены на аэропорт "Король Халед", находящийся в 35 км к северу от Эр-Рияда, а также на воздушные гавани в саудовских городах Асир и Джизан, расположенных на юго-западе королевства.

В прошлом хуситы неоднократно подвергали саудовскую территорию обстрелам, в том числе баллистическими ракетами "Буркан-2". Не раз их целью становилась и столица королевства, однако каждый раз саудовским ПВО удавалось сбивать воздушные цели. Пострадавших в результате инцидентов не было.

С августа 2014 года в Йемене продолжается противостояние между легитимными с точки зрения мирового сообщества властями Йемена и мятежными формирования, которых ранее поддерживали силы, лояльные экс-президенту Али Абдалле Салеху. В наиболее активную фазу конфликт перешел с началом вторжения по просьбе действующего главы республики Абд Раббо Мансура Хади в марте 2015 года аравийской коалиции. Ситуация резко обострилась в конце ноября 2017 года, когда в Сане начались ожесточенные бои, поводом для которых стали попытки хуситов захватить ряд учреждений и объектов, находившихся под контролем сторонников Салеха. 2 декабря бывший глава государства объявил о разрыве партнерских отношений с ними, а 4 декабря был убит мятежниками.