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Россия и Сингапур обсудили сотрудничество в рамках Арктического совета

Политика
26 марта, 16:41 UTC+3

Как сообщили в МИД РФ, в ходе встречи стороны также поговорили о реализации возможных совместных проектов по линии двусторонних отношений

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов и старший государственным министр канцелярии премьер-министра, министерства трудовых ресурсов и министерства иностранных дел Сингапура Сэмом Таном на переговорах рассмотрели вопросы сотрудничества в арктическом регионе, в частности в рамках Арктического совета. Об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

"В ходе встречи были обсуждены перспективы развития российско-сингапурского взаимодействия в Арктике, включая реализацию возможных совместных проектов как по линии двусторонних отношений, так и в рамках Арктического совета", - информировали в дипведомстве.

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