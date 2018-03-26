Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол РФ в США выразил помощнику госсекретаря протест в связи с выдворением дипломатов

Политика
26 марта, 16:46 дата обновления: 26 марта, 18:10 UTC+3

Анатолий Антонов заявил, что провокационные действия Вашингтона нельзя оставлять без ответа

Поделиться
Материал из 1 страницы
Посол России в США Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов

© Александр Щербак/ТАСС

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов выразил помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссу Митчеллу решительный протест в связи с решением Вашингтона выдворить 60 российских дипломатов. Об этом руководитель российский дипмиссии заявил в понедельник журналистам.

"Сегодня в 08:00 утра (15:00 мск) я был приглашен в Госдепартамент к помощнику госсекретаря Митчеллу, который проинформировал меня, что из-за так называемого дела Скрипалей из Соединенных Штатов Америки выдворяются 48 российских дипломатов и дипломатических работников", - сказал он.

Смотрите также

Кто выслал российских дипломатов из-за дела Скрипаля

"Получив эту информацию, я выразил жесткий протест в отношении неправомерных действий Соединенных Штатов Америки и подчеркнул, что на сегодняшний день нет ни одного доказательства о вмешательстве РФ в расследование дела [Скрипаля] как такового, равно как и причастности России к той трагедии, которая произошла в Солсбери", - сказал он.

По его словам, наиболее оптимальным вариантом расследования дела Скрипаля является проведение соответствующего разбирательства в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Подчеркну, что наиболее оптимальным вариантом решения так называемого дела Скрипалей является спокойное и профессиональное расследование в рамках ОЗХО, где представлены все заинтересованные страны", - сказал он.

Антонов сообщил, что территорию США покинут 46 дипломатов из Вашингтона, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата. "Речь идет о том, что 46 человек - это то, что касается Вашингтона, и два человека из нашего генерального консульства в Нью-Йорке. Только что я получил дополнительную информацию, что еще 12 дипломатов объявлены персонами нон грата из нашего постпредства при ООН. Кроме того, с 30 марта закрывается наше генеральное консульство в Сиэтле (штат Вашингтон)", - сказал он.

Он уточнил, что российские дипломаты продолжат работать в США в оставшемся составе. По его словам, Москва примет все возможные меры, чтобы дипломаты покинули США в установленный недельный срок. "Это серьезный удар по количественному и качественному составу российского посольства в Вашингтоне. Мы предпримем все необходимые действия, разумеется, по согласованию и при помощи Москвы, чтобы все российские граждане могли бы спокойно покинуть Соединенные Штаты в установленные сроки", - сказал посол.

Антонов также заявил, что Москва даст адекватный ответ на решение властей США выслать 60 российских дипломатов, оставлять безнаказанными такие шаги нельзя. "Могу сказать одно: Вашингтон ничего другого, кроме силы, не понимает. Помните, как было в 70-е годы, когда наши сражались на хоккейных полях против Канады? С нами даже не здоровались. И только тогда, когда мы разбили канадскую сборную, только тогда нас зауважали, нам стали подавать руку", - сказал он.

Смотрите также
Посольство РФ в Берлине

Массовые высылки советских и российских дипломатов. Досье

"И я считаю, что ответ должен быть адекватным, Москва примет соответствующее решение. Но считаю, даже как гражданин Российской Федерации, что оставлять безнаказанно такие непродуманные, такие провокационные шаги нельзя", - добавил глава дипломатической миссии. Антонов подчеркнул, что "сегодня США <...> рушат то небольшое, что еще осталось в российско-американских отношениях". 

Посол РФ в США подчеркнул, что вся ответственность за последствия в результате слома российско-американских отношений лежит на Вашингтоне. "Я добавил [в разговоре с помощником госсекретаря Уэссом Митчеллом], что вся ответственность за последствия от слома российско-американских отношений лежит на Соединенных Штатах Америки", - сказал глава российской дипмиссии.

При этом посол отметил, что Вашингтон и Москва несут особую ответственность за мир и безопасность во всем мире, являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН и наиболее мощными ядерными державами. "Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности, двумя самыми мощными ядерными державами, и наши страны несут особую ответственность за международные мир и безопасность. Я подчеркнул, что то, что делают сегодня Соединенные Штаты Америки, рушит то небольшое, что еще осталось в российско-американских отношениях", - отметил он, указав, что донес эту же информацию до американских властей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Персоны
Антонов, Анатолий Иванович
Страны
США Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения
2
Трамп лично одобрил решение выслать из США дипломатов РФ и закрыть консульство в Сиэтле
3
США высылают из страны 60 российских дипломатов
4
Украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно
5
Сотрудник ЧОП отключил оповещение о пожаре в загоревшемся ТЦ в Кемерове
6
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
7
Расследование ЧП в торговом центре в Кемерове. Онлайн
Темы дня
Новости партнеров
Реклама