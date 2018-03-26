Посол РФ в США выразил помощнику госсекретаря протест в связи с выдворением дипломатов

ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Посол РФ в США Анатолий Антонов выразил помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэссу Митчеллу решительный протест в связи с решением Вашингтона выдворить 60 российских дипломатов. Об этом руководитель российский дипмиссии заявил в понедельник журналистам.

"Сегодня в 08:00 утра (15:00 мск) я был приглашен в Госдепартамент к помощнику госсекретаря Митчеллу, который проинформировал меня, что из-за так называемого дела Скрипалей из Соединенных Штатов Америки выдворяются 48 российских дипломатов и дипломатических работников", - сказал он.

"Получив эту информацию, я выразил жесткий протест в отношении неправомерных действий Соединенных Штатов Америки и подчеркнул, что на сегодняшний день нет ни одного доказательства о вмешательстве РФ в расследование дела [Скрипаля] как такового, равно как и причастности России к той трагедии, которая произошла в Солсбери", - сказал он.

По его словам, наиболее оптимальным вариантом расследования дела Скрипаля является проведение соответствующего разбирательства в рамках Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). "Подчеркну, что наиболее оптимальным вариантом решения так называемого дела Скрипалей является спокойное и профессиональное расследование в рамках ОЗХО, где представлены все заинтересованные страны", - сказал он.

Антонов сообщил, что территорию США покинут 46 дипломатов из Вашингтона, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата. "Речь идет о том, что 46 человек - это то, что касается Вашингтона, и два человека из нашего генерального консульства в Нью-Йорке. Только что я получил дополнительную информацию, что еще 12 дипломатов объявлены персонами нон грата из нашего постпредства при ООН. Кроме того, с 30 марта закрывается наше генеральное консульство в Сиэтле (штат Вашингтон)", - сказал он.

Он уточнил, что российские дипломаты продолжат работать в США в оставшемся составе. По его словам, Москва примет все возможные меры, чтобы дипломаты покинули США в установленный недельный срок. "Это серьезный удар по количественному и качественному составу российского посольства в Вашингтоне. Мы предпримем все необходимые действия, разумеется, по согласованию и при помощи Москвы, чтобы все российские граждане могли бы спокойно покинуть Соединенные Штаты в установленные сроки", - сказал посол.

Антонов также заявил, что Москва даст адекватный ответ на решение властей США выслать 60 российских дипломатов, оставлять безнаказанными такие шаги нельзя. "Могу сказать одно: Вашингтон ничего другого, кроме силы, не понимает. Помните, как было в 70-е годы, когда наши сражались на хоккейных полях против Канады? С нами даже не здоровались. И только тогда, когда мы разбили канадскую сборную, только тогда нас зауважали, нам стали подавать руку", - сказал он.

"И я считаю, что ответ должен быть адекватным, Москва примет соответствующее решение. Но считаю, даже как гражданин Российской Федерации, что оставлять безнаказанно такие непродуманные, такие провокационные шаги нельзя", - добавил глава дипломатической миссии. Антонов подчеркнул, что "сегодня США <...> рушат то небольшое, что еще осталось в российско-американских отношениях".

Посол РФ в США подчеркнул, что вся ответственность за последствия в результате слома российско-американских отношений лежит на Вашингтоне. "Я добавил [в разговоре с помощником госсекретаря Уэссом Митчеллом], что вся ответственность за последствия от слома российско-американских отношений лежит на Соединенных Штатах Америки", - сказал глава российской дипмиссии.

При этом посол отметил, что Вашингтон и Москва несут особую ответственность за мир и безопасность во всем мире, являясь постоянными членами Совета Безопасности ООН и наиболее мощными ядерными державами. "Россия и США являются постоянными членами Совета Безопасности, двумя самыми мощными ядерными державами, и наши страны несут особую ответственность за международные мир и безопасность. Я подчеркнул, что то, что делают сегодня Соединенные Штаты Америки, рушит то небольшое, что еще осталось в российско-американских отношениях", - отметил он, указав, что донес эту же информацию до американских властей.