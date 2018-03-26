Россия выразила протест в связи с высылкой дипломатов

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Решение ряда стран выслать российских дипломатов не пройдет бесследно, Москва отреагирует на эти недружественные шаги. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ.
"У российской стороны, несмотря на наши неоднократные обращения к Лондону (по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - прим. ТАСС), нет никакой информации на данный счет. Нет объективных и исчерпывающих данных и у союзников Великобритании (по делу Скрипаля - прим. ТАСС), которые слепо следуют принципу евроатлантического единства в ущерб здравому смыслу, нормам цивилизованного межгосударственного диалога и принципам международного права, - подчеркнули в министерстве. - Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно, и мы на него отреагируем".
"Выдвигая огульные обвинения в адрес России в отсутствие объяснений произошедшего и отказываясь от предметного взаимодействия, власти Великобритании де-факто заняли предвзятую, ангажированную и лицемерную позицию", - констатировали в МИД РФ.