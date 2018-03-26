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Россия выразила протест в связи с высылкой дипломатов

Политика
26 марта, 16:58 дата обновления: 26 марта, 17:35 UTC+3

Москва отреагирует на эти недружественные шаги, заявили в МИД РФ

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© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Решение ряда стран выслать российских дипломатов не пройдет бесследно, Москва отреагирует на эти недружественные шаги. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД РФ.

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"У российской стороны, несмотря на наши неоднократные обращения к Лондону (по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - прим. ТАСС), нет никакой информации на данный счет. Нет объективных и исчерпывающих данных и у союзников Великобритании (по делу Скрипаля - прим. ТАСС), которые слепо следуют принципу евроатлантического единства в ущерб здравому смыслу, нормам цивилизованного межгосударственного диалога и принципам международного права, - подчеркнули в министерстве. - Само собой разумеется, что указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно, и мы на него отреагируем".

Россия "выражает решительный протест в связи с принятым рядом стран - членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов". "Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта в Солсбери, - говорится в заявлении. - Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т. н. деле Скрипалей и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации".

"Выдвигая огульные обвинения в адрес России в отсутствие объяснений произошедшего и отказываясь от предметного взаимодействия, власти Великобритании де-факто заняли предвзятую, ангажированную и лицемерную позицию", - констатировали в МИД РФ.

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