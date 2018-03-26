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Толстой: выславшие дипломатов РФ страны пошли на поводу у бездоказательных обвинений

Политика
26 марта, 17:26 UTC+3

Зампред Госдумы выразил сожаление в связи со случившемся

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ЖЕНЕВА, 26 марта. /ТАСС/. Страны, заявившие о высылке российских дипломатов, пошли на поводу у бездоказательных обвинений по так называемому делу Скрипаля, прозвучавших из Лондона.

Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

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Комментируя решения США, Франции, Германии, Польши и ряда других государств об объявлении персонами нон грата российских дипломатов, он отметил, что этот факт вызывает "глубокое сожаление, потому что [эти страны] пошли на поводу у бездоказательных и абсолютно истерических обвинений... из Лондона". "Безусловно, любая высылка дипломатов - это сокращение контактов и сотрудничества", - сказал вице-спикер Госдумы.

Он назвал это решение ошибочным, подчеркнув, что речь идет о "желании выслужиться перед своими геополитическими хозяевами и показать себя гиперлояльными по отношению к мнимой солидарности, к которой призывают британцы".

Справочная информация

Массовые высылки советских и российских дипломатов. Досье

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