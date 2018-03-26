Толстой: выславшие дипломатов РФ страны пошли на поводу у бездоказательных обвинений

ЖЕНЕВА, 26 марта. /ТАСС/. Страны, заявившие о высылке российских дипломатов, пошли на поводу у бездоказательных обвинений по так называемому делу Скрипаля, прозвучавших из Лондона.

Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

Комментируя решения США, Франции, Германии, Польши и ряда других государств об объявлении персонами нон грата российских дипломатов, он отметил, что этот факт вызывает "глубокое сожаление, потому что [эти страны] пошли на поводу у бездоказательных и абсолютно истерических обвинений... из Лондона". "Безусловно, любая высылка дипломатов - это сокращение контактов и сотрудничества", - сказал вице-спикер Госдумы.

Он назвал это решение ошибочным, подчеркнув, что речь идет о "желании выслужиться перед своими геополитическими хозяевами и показать себя гиперлояльными по отношению к мнимой солидарности, к которой призывают британцы".