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Кремль сожалеет о решениях выслать российских дипломатов

Политика
26 марта, 17:27 дата обновления: 26 марта, 18:00 UTC+3

Ответ будет зеркальным, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль сожалеет в связи с решением ряда стран о высылке российских дипломатов. По его словам, Россия ответит на это, руководствуясь принципом взаимности.

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"Мы весьма сожалеем в связи с этими принятыми решениями. В качестве причины выдвигается так называемое дело Скрипаля. Мы уже заявляли и еще раз повторяем: Россия не имела и не имеет никакого отношения к этому делу. Разумеется, как и прежде, будем руководствоваться принципом взаимности", - сказал Песков журналистам.

Россия проанализирует ситуацию, затем МИД РФ представит президенту Владимиру Путину предложения об ответных шагах.

"Нам предстоит проанализировать ситуацию, которая складывается в связи с озвученными решениями о высылке наших дипломатов рядом стран. Основной анализ будет проведен в нашем дипломатическим ведомстве. После этого президенту будут доложены, представлены предложения об ответных шагах. Окончательное решение будет приниматься главой российского государства", - сказал Песков.

Отвечая на просьбу журналистов прокомментировать массовость и синхронность подобных решений зарубежных стран, Песков отметил, что "в истории международных отношений такое бывало". "Возьмите разные решения по линии разных международных организаций, региональных организаций; такое случалось. Дело тут не в массовости, а в ошибочности этих решений. Мы убеждены в их ошибочности, потому что с нашей точки зрения ссылка на так называемое дело Скрипаля не имеет под собой ничего", - резюмировал он.

Песков также не стал комментировать, как скажется решение Вашингтона о высылке российских дипломатов на перспективах возможного проведения российско-американского саммита на высшем уровне. "Пока подождите, вот анализ будет проведен", - отметил пресс-секретарь президента.

Решения по дипломатам

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США приняли решение о высылке в общей сложности около 100 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Объявления на этот счет были сделаны в понедельник, а МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа. Так, Соединенные Штаты приняли решение о высылке сразу 60 дипломатов и закрытии генконсульства России в Сиэтле.

Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Чехия и Литва - по три, Дания, Италия и Нидерланды - по два, Румыния, Латвия, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному. Присоединилась к этому лагерю и Украина, чей президент Петр Порошенко объявил о высылке сразу 13 дипломатов "в духе солидарности с британскими партнерами и трансатлантическими союзниками и в координации со странами ЕС".

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Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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