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Посол России: высылка из Литвы трех дипломатов ничем не обоснована

Политика
26 марта, 17:49 UTC+3 ВИЛЬНЮС ВИЛЬНЮС 26, марта. /ТАСС

По словам Александра Удальцова, он не получил доказательств того, что дипломаты занимались деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом

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ВИЛЬНЮС, 26 марта. /ТАСС/. Решение Литвы о высылке из страны трех сотрудников посольства РФ, якобы занимавшихся под дипломатическим прикрытием разведывательной деятельностью, ничем не обосновано. Такую оценку этому шагу литовского руководства дал посол РФ в этой стране Александр Удальцов.

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"Это совершенно необоснованный, необдуманный, непонятно чем - якобы солидарностью - продиктованный шаг. Ответа на вопрос, есть ли доказательства того, что они занимались деятельностью, несовместимой с дипломатическим статусом, я не получил", - сказал посол журналистам.

По его словам, в дипломатии существует принцип взаимности, который "не все находящиеся на руководящих постах в Литве понимают". "На все недружественные шаги мы будем отвечать адекватно", - отметил дипломат.

Литва первой заявила о том, что присоединится к санкциям Великобритании в отношении российских дипломатов. Президент Даля Грибаускайте 22 марта сказала, что в Вильнюсе намерены "выслать идентифицированных нами сотрудников разведки".

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Как дополнительно сообщил 26 марта МИД Литвы, главе МВД предложено включить в национальный "список Магнитского" 21 лицо, а департаменту миграции закрыть въезд в Литву еще для 23 человек, пребывание которых в стране якобы угрожало бы национальной безопасности Литвы. О том, что речь идет о гражданах РФ, в сообщении МИД не говорится.

В отчете за 2017 год об угрозах национальной безопасности Литвы, который огласили в понедельник литовские департамент госбезопасности и военная разведка, утверждалось, что якобы разведкой занимается треть сотрудников дипмиссий РФ в Литве.

О деле Скрипаля

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества.

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Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ такое же количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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