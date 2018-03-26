Посол РФ во Франции: Москва оставляет за собой право на ответные меры

ПАРИЖ, 26 марта. /ТАСС/. Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с решение французских властей выслать из страны четырех российских дипломатов. Об этом предупредил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

"Разумеется, российская сторона оставляет за собой право принять адекватные меры", - сказал Мешков журналистам на брифинге в Париже.

Он считает абсолютно неуместным попытки объяснить это солидарностью с ЕС. "Попытки объяснить это какой-то солидарностью ЕС не имеют под собой никакой реальной почвы", - сказал Мешков. Солидарность, по словам дипломата, "может быть в борьбе с реальными угрозами, а не в поддержке грязных инсинуаций".

Мешков также сообщил, что Россия глубоко разочарована шагом Франции. "Этот шаг связывался с решением Европейского союза по делу Солсбери", - отметил Мешков. "Мы глубоко разочарованы этим шагом наших французских коллег", - добавил посол.

"Поддаваться на эту грязную британскую провокацию мы считаем неуместным", - подчеркнул Мешков.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ такое же количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.