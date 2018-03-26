Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.03:
$ 57
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол РФ во Франции: Москва оставляет за собой право на ответные меры

Политика
26 марта, 17:53 дата обновления: 26 марта, 18:08 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 26, марта. /ТАСС

Алексей Мешков также сообщил, что Россия глубоко разочарована шагом Франции

Поделиться
Материал из 1 страницы

ПАРИЖ, 26 марта. /ТАСС/. Москва оставляет за собой право на ответные меры в связи с решение французских властей выслать из страны четырех российских дипломатов. Об этом предупредил посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Смотрите также

Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля

"Разумеется, российская сторона оставляет за собой право принять адекватные меры", - сказал Мешков журналистам на брифинге в Париже.

Он считает абсолютно неуместным попытки объяснить это солидарностью с ЕС. "Попытки объяснить это какой-то солидарностью ЕС не имеют под собой никакой реальной почвы", - сказал Мешков. Солидарность, по словам дипломата, "может быть в борьбе с реальными угрозами, а не в поддержке грязных инсинуаций".

Мешков также сообщил, что Россия глубоко разочарована шагом Франции. "Этот шаг связывался с решением Европейского союза по делу Солсбери", - отметил Мешков. "Мы глубоко разочарованы этим шагом наших французских коллег", - добавил посол.

"Поддаваться на эту грязную британскую провокацию мы считаем неуместным", - подчеркнул Мешков.

Смотрите также
Посольство РФ в Берлине

Массовые высылки советских и российских дипломатов. Досье

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах. Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ такое же количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Персоны
Мешков, Алексей Юрьевич
Страны
Россия Франция
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля
2
Великобритания начала арест российского имущества неизвестного происхождения
3
США высылают из страны 60 российских дипломатов
4
Собственник сейнера "Норд" считает незаконными действия Украины по аресту судна
5
Times: Скрипаль и его дочь выключили на четыре часа GPS на телефонах в день отравления
6
Украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно
7
Южная Корея и "проклятие президентов"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама