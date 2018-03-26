Посол РФ выразил протест в МИД Швеции в связи с высылкой российского дипломата

СТОКГОЛЬМ, 26 марта. /ТАСС/. Посол России в Швеции Виктор Татаринцев выразил протест в связи с высылкой российского дипломата из Швеции в МИД королевства, куда был вызвал в понедельник. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил глава дипведомства в Стокгольме.

"Я был приглашен в МИД, где мне сообщили о высылке российского дипломата "из солидарности с реакцией Лондона на инцидент в Солсбери", - рассказал Татаринцев. - Я выразил возмущение в связи с этим абсолютно не приемлемым актом, вызывающим сомнение в обоснованности характера решения Стокгольма, и заявил в этой связи протест. Я заверил руководство шведского МИД в неизбежности нашего ответного шага".

Как сообщила 26 марта правительственная канцелярия, Швеция вышлет одного российского дипломата в связи с делом бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. "В поддержку Великобритании и в рамках ответа от государств-членов ЕС Швеция сегодня решила выслать российского дипломата", - отмечается в сообщении для прессы.