Генконсульство РФ в Сиэтле прекратило прием граждан

НЬЮ-ЙОРК, 26 марта. /ТАСС/. Генконсульство РФ в Сиэтле прекратило с понедельника прием граждан. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте генконсульства.

"В связи с решением американских властей закрыть генеральное консульство РФ в Сиэтле прием граждан по паспортным, визовым вопросам, а также по вопросам гражданства и нотариата с 26 марта прекращается", - указывается в сообщении.

Ранее в понедельник генеральный консул РФ в Сиэтле Халит Айсин сообщил в беседе с корреспондентом ТАСС, что генконсульство по требованию американских властей прекратит деятельность к 17:00 местного времени 30 марта.

В понедельник администрация США объявила о высылке из страны 48 российских дипломатов и еще 12 дипломатических сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, будет закрыто консульство в Сиэтле (штат Вашингтон). На это американские власти отвели неделю. Поводом для высылки послужило отравление в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии, которые, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.

Позднее Лондон выступил с утверждением, что это вещество якобы разрабатывалось в России, на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.