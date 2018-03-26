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Посольство РФ назвало недопустимым отказ Лондона предоставлять информацию по Скрипалям

Политика
26 марта, 20:47 дата обновления: 26 марта, 20:50 UTC+3

Представитель посольства заявил, что РФ продолжит требовать раскрытия полной информации о ведущемся расследовании и лечении

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ЛОНДОН, 26 марта. /ТАСС/. Дальнейший отказ предоставлять консульский доступ к бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю и его дочери Юлии, отравленных, как утверждает Лондон, в Солсбери 4 марта, будет недопустимым со всех точек зрения. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в посольстве России в Великобритании.

"С учетом того, что с момента исчезновения российских граждан прошло более 20 дней, дальнейшая задержка с предоставлением этой информации будет неприемлемой со всех точек зрения. Мы продолжаем требовать доступа к нашим согражданам и раскрытия полной информации о ведущемся расследовании и лечении, которое получают господин и госпожа Скрипаль", - сказал представитель диппредставительства.

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"На данный момент мы получили ряд уведомлений от министерства иностранных дел, но, к сожалению, они не проливают дополнительного света ни на то, что произошло 4 марта, ни на ход расследования, ни на состояние здоровья российских граждан. Наши требования о предоставлении консульского доступа также остаются без положительного ответа. Показательно характеризует британский подход то, что в опубликованном 22 марта судебном решении (разрешающим взятие образцов крови у Сергея и Юлии Скрипаль для анализа экспертной группой ОЗХО - прим. ТАСС) содержится больше информации, чем власти Великобритании сочли целесообразным поделиться с нами напрямую", - добавил он.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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