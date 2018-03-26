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Посольство РФ в Канаде считает возмутительным решение Оттавы о высылке дипломатов

Политика
26 марта, 20:57 дата обновления: 26 марта, 21:03 UTC+3 ОТТАВА ОТТАВА 26, марта. /ТАСС

Ранее глава МИД Канады Христя Фриланд объявила о высылке четырех российских дипломатов

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ОТТАВА, 26 марта. /ТАСС/. Решение канадских властей о высылке из страны российских дипломатов является возмутительным и вызывает сожаление. Об этом говорится в заявлении российского посольства в Канаде, которое было распространено в понедельник через Twitter дипмиссии.

"Решение канадского правительства в высшей степени заслуживает сожаления и вызывает возмущение", - заявили в посольстве. В нем отмечается, что решение Канады, основанное "на бездоказательных обвинениях [России со стороны] Великобритании", "является покорным следованием опасной и конфронтационной политике США и Соединенного Королевства".

"Этот недружественный жест, сделанный под надуманным и предвзятым предлогом, стал еще одним серьезным ударом по российско-канадским отношениям, и на него будет дан ответ на основе взаимности", - заключили в посольстве.

Ранее в понедельник глава МИД Канады Христя Фриланд объявила о высылке четырех российских дипломатов из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. По ее словам, речь идет о двух сотрудниках посольства РФ в Оттаве и двух дипломатах из генконсульства РФ в Монреале, которых Оттава считает сотрудниками российских разведывательных служб. Кроме того, Фриланд заявила, что по тем же причинам Канада аннулирует три заявки российского правительства на дополнительную аккредитацию дипломатического персонала для работы в этой североамериканской стране.

Инцидент в Солсбери и высылка российских дипломатов

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Объявления на этот счет были сделаны в понедельник, а МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Эта мера связана с так называемым делом Скрипаля, экс-полковника ГРУ, отравленного, по версии Лондона, при помощи нервно-паралитического вещества. Впоследствии Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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