Посол РФ: ложная солидарность Парижа с Лондоном по Скрипалю идет против его же интересов

ПАРИЖ, 26 марта. /ТАСС/. Солидарность Франции с Великобританией в связи с делом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, которое явилось "чудовищной антироссийской провокацией", противоречит французским же интересам. Об этом заявил в понедельник посол РФ во Франции Алексей Мешков.

Как подчеркнул дипломат, выступая в Российском православном духовно-культурном центре в Париже, на Западе сейчас повсеместно навязывается "переиздание сказки о советской угрозе", в которой главным источником опасности для Европы теперь назначена Россия. "Но это уже не сказки, это реальная политика, которая запустила полным ходом процесс создания новых разделительных линий в Европе: инфраструктура НАТО вплотную приближается к российским границам, на Россию оказывается давление по всем азимутам, вводятся все новые односторонние, незаконные с точки зрения международного права, санкции. Ну, вершиной на сегодняшний день стала чудовищная антироссийская провокация в контексте так называемого дела Скрипаля", - указал Мешков.

Эскалация антироссийской риторики в странах Западной Европы, особо отметил посол, противоречит общим интересам всех сторон. "Но, к сожалению, и Франция, исходя из, на мой взгляд, ложного принципа солидарности, присоединилась к этой антироссийской кампании. Я думаю, это не отвечает интересам ни Франции, ни, в любом случае, России", - выразил уверенность Мешков.

По его оценке, обвинения, бездоказательно приписываемые Великобританией российской стороне в деле Скрипаля, лишены разумной логики. "Жизнь научила нас всегда задаваться одним простым вопросом - кому это выгодно? Я глубоко убежден, что это не выгодно России и не выгодно Франции. У нас всегда с вами была другая, позитивная и многогранная повестка дня", - добавил глава дипмиссии.

Дело Скрипаля

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

В понедельник ряд стран ЕС, включая Францию, объявили о солидаризации с Лондоном и приняли решение о высылке российских дипломатов из своих стран. МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа. Как объявили французские власти, в ближайшее время территорию республики должны будут покинуть четыре российских дипломатических работника.