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Посол РФ: Исландия приостановит двусторонние контакты с Россией на высоком уровне

Политика
26 марта, 21:50 дата обновления: 26 марта, 22:31 UTC+3

Также руководители Исландии не приедут на чемпионат мира по футболу, сообщил Антон Васильев

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ОСЛО, 26 марта. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Правительство Исландии проинформировало посольство РФ в Рейкьявике о том, что временно приостановит двусторонние контакты с РФ на высоком уровне. Об этом в телефонной беседе с корреспондентом ТАСС сообщил посол России в стране Антон Васильев.

"Сегодня мы беседовали с министром иностранных дел Исландии Гудлёйгуром Тором Тордарсоном, который изложил нам позицию правительства Исландии в связи с ситуацией вокруг атаки на наших граждан в Солсбери 4 марта. Что касается конкретных мер, которые были объявлены, речь идет о том, что Исландия до прояснения ситуации временно откладывает весь двусторонний диалог на высоком уровне с руководством России. Соответственно, руководители Исландии также не посетят чемпионат мира по футболу этим летом", - заявил Васильев.

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В официальном заявлении, опубликованном на сайте исландского правительства, говорится, что власти страны приняли решение "проявить солидарность с Соединенным Королевством и западными странами, присоединившись к скоординированному ответу на химическую атаку в английском Солбери". В документе отмечается, что данный инцидент "был грубым нарушением международного права, угрожающим безопасности и миру в Европе". При этом, по словам Васильева, до главы МИД островного государства была донесена российская позиция в связи с инцидентом в Солсбери.

"Я рассказал нашим коллегам о том, что Россия не имеет никакого отношения к этому инциденту, не производила и не накапливала то вещество, о котором идет речь, а также уничтожила все свои запасы химического оружия в соответствии с нашими обязательствами по Конвенции [о запрещении химического оружия] под строгим наблюдениям экспертов ОЗХО, среди членов которой находится и Великобритания, - отметил собеседник агентства. - Я выразил глубокое сожаление в связи с позицией исландской стороны и заявил о том, что Россия ждет от британского правительства разъяснений по поводу всех деталей, касающихся атаки на российских граждан на британской территории. Я также передал министру распространенное сегодня (в понедельник - прим. ТАСС) заявление министерства иностранных дел [России] по этой теме".

Дело Скрипаля

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в чем Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Заявления на этот счет были сделаны в понедельник, и МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Принятые меры связаны с так называемым делом Скрипаля, отравленного, по версии Лондона, при помощи нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
ЧМ-2018 по футболу Дело Сергея Скрипаля
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