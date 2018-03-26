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Посольство РФ: оскорбления Бориса Джонсона не изменят решимости Крыма быть частью РФ

Политика
26 марта, 23:10 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 26, марта. /ТАСС

Глава МИД Великобритании в интервью местным СМИ провел параллели между воссоединением Крыма с Россией и аннексией Германией Судетской области

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ЛОНДОН, 26 марта. /ТАСС/. Оскорбительные высказывания главы МИД Великобритании Бориса Джонсона не изменят решимости народа Крыма быть частью России. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в посольстве РФ в Лондоне.

Там обратили внимание на то, что Джонсон в интервью местным СМИ не только в очередной раз сравнил чемпионат мира по футболу 2018 года и Олимпийские игры 1936 года, но и провел параллели между воссоединением Крыма с Россией и аннексией Германией Судетской области. "К нашему глубокому сожалению, министр иностранных дел упустил еще одну возможность воздержаться от оскорблений, - сказал представитель российского посольства. - Будучи биографом Уинстона Черчилля, он, конечно, знает, какую позорную роль сыграло Соединенное Королевство в судетском кризисе".

"Честно говоря, Джонсон весьма запаздывает с попытками наверстать упущенное, поскольку это уже сделал сам Черчилль и отважные британские солдаты, которые сражались бок о бок с русскими против фашизма, - отметил дипломат. - Эта память дорога нашему народу, и оскорбительные высказывания не изменят этого факта. Они также не повлияют на решимость народа Крыма быть россиянами и не компенсируют отсутствие каких-либо фактов в деле об отравлении [бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля] в Солсбери".

Как ранее сообщила газета The Daily Telegraph, Джонсон сравнил воссоединение Крыма с РФ с аннексией Адольфом Гитлером Судетской области Чехословакии в 1938 году под предлогом защиты этнических немцев. Издание предположило, что глава британского МИД, проводя новые сравнения между современной Россией и нацистской Германией, дал понять, что неспособность противостоять "модели провокационного поведения" России только воодушевит Кремль и подстегнет "реваншистские настроения" российских властей.

Это уже не первая попытка Джонсона провести параллели между Россией и Третьим рейхом. Так, 21 марта он допустил на заседании парламентского комитета по иностранным делам, что предстоящий чемпионат мира по футболу в России можно сравнить с Олимпийскими играми 1936 года в Берлине, который тогда был столицей гитлеровской Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление руководителя Форин оффиса отвратительным, оскорбительным и недопустимым.

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