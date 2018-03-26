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Посол РФ в Сербии назвал инцидент в Косове грубой провокацией со стороны Приштины

Политика
26 марта, 23:46 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 26, марта. /ТАСС

Ранее Марко Джурич был схвачен спецназом полиции непризнанного Косова

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БЕЛГРАД, 26 марта. /ТАСС/. Посол России в Сербии Александр Чепурин назвал инцидент в Косове с задержанием главы канцелярии по Косово и Метохии при кабинете министров Сербии Марко Джурича грубой провокацией со стороны Приштины. Об этом дипломат написал в понедельник в своем Twitter.

"Возмущены грубой провокацией Приштины. Полностью солидарны с Марко Джуричем и Сербией", - написал он.

Ранее в понедельник Джурич был схвачен спецназом полиции непризнанного Косова в Косовска-Митровице и в наручниках доставлен в Приштину. Захват политика произошел, когда Джурич общался с сербскими гражданами, проживающими на севере края. Люди попытались защитить его, однако полицейский спецназ применил светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Во время захвата косовские полицейские избивали сербов прикладами, помощнику Джурича сломали ребра и повредили позвоночник, кроме того, травмы получили участники встречи, были также избиты несколько журналистов, в том числе женщины.

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