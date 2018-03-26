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Посольство РФ: Норвегия поддержала чужую провокацию под давлением извне

Политика
26 марта, 23:57 UTC+3 ОСЛО ОСЛО 26, марта. /ТАСС

Ранее глава МИД Норвегии Ине Эриксен Сёрейде выражала обеспокоенность "применением оружия массового поражения" в Европе

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ОСЛО, 26 марта. /ТАСС/. Решение Норвегии выслать российского дипломата в качестве реакции на инцидент в Солсбери создает впечатление о том, что Осло "поддержал чужую провокацию под давлением извне". Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Норвегии, размещенном в понедельник на его странице в Facebook.

"Крайне странная линия поведения со стороны норвежских властей, обычно бравирующих приверженностью международному праву. Трудно отделаться от впечатления, что Норвегия поддержала чужую провокацию под давлением извне, что вызывает только сожаление, - отметили в диппредставительстве. - Указанный враждебный шаг не отвечает интересам развития двусторонних отношений и не останется без последствий. Ответственность за это ложится на норвежскую сторону".

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В распространенном ранее в понедельник в заявлении МИД Норвегии его глава Ине Эриксен Сёрейде выражала обеспокоенность "применением оружия массового поражения" в Европе и отмечала, что Осло проявляет солидарность с Великобританией, на территории которой был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль. Официальный Лондон утверждает, что Скрипаль и его дочь 4 марта были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое якобы разрабатывалось в России. На этом основании Москва была обвинена в причастности к инциденту.

"Абсурдность подобных обвинений очевидна. Ведь нет даже намека на доказательства российского "следа" в покушении в английском Солсбери на российских граждан Скрипаля и его дочь. Единственный "аргумент" - это принимаемые на веру утверждения британского следствия", - подчеркивают российские дипломаты.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением Скрипаля, в чем Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Заявления на этот счет были сделаны в понедельник, и МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

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Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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