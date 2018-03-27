Лавров примет участие в международной конференции по Афганистану в Ташкенте

ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник примет участие в международной конференции по безопасности в Афганистане "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие", которая пройдет в Ташкенте. Ее откроют президенты Узбекистана и Афганистана Шавкат Мирзиёев и Ашраф Гани. Затем состоится сессия высокого уровня, на которой планируется выступление главы МИД РФ.

Задачи и участники

Участники форума, как сообщили в МИД Узбекистана, сформируют консолидированную позицию по началу прямых переговоров между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан". Основным итогом должно стать принятие Ташкентской декларации, в которой будут зафиксированы ключевые принципы внутриафганского урегулирования.

Как правило, на подобных конференциях Лавров проводит также двусторонние встречи. Уже известно, что главу российского внешнеполитического ведомства примет лидер Узбекистана.

Свое участие в форуме подтвердили верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, главы МИД Турции, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, государственный министр иностранных дел Индии, заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон, заместители руководителей внешнеполитических ведомств КНР, Ирана, Саудовской Аравии, Туркмении, а также спецпредставитель генсека ООН в Афганистане Тадамити Ямамото.

Позиция Москвы

В конце февраля на открытии второй международной конференции "Кабульский процесс" президент Афганистана выступил за мирный диалог с талибами, предложив начать переговоры без каких-либо условий. Он также заявил о готовности признать "Талибан" легитимной политической силой и открыть официальное представительство движения в Кабуле.

Москва неоднократно заявляла о необходимости запуска прямого диалога между Кабулом и талибами и выражала готовность предоставить для этого площадку. Для содействия межафганским переговорам и выработки единого регионального подхода к урегулированию в республике Россия инициировала создание московского формата консультаций. В последней такой встрече, которая состоялась в апреле 2017 года, приняли участие представители России, Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркмении. В октябре на более высоком уровне возобновила свою работу Контактная группа Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) - Афганистан, деятельность которой была приостановлена в 2009 году.

В Москве рассматривают ташкентскую конференцию как мероприятие в контексте развития московского формата и деятельности Контактной группы ШОС - Афганистан. Как отмечал в интервью ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов, по составу участников нынешний форум в основном пересекается с мероприятием в Москве.

"Убеждены, что заложенные в основу этих форматов принципы региональной представленности, честного и равноправного взаимодействия международных партнеров с учетом национальных интересов всех стран региона, с использованием потенциала зарекомендовавших себя структур, прежде всего ШОС и ОДКБ, наилучшим образом отвечают задаче запуска межафганского диалога о мире", - указали в МИД РФ накануне открытия конференции.

Ситуация в Афганистане

Тревогу в Москве вызывает рост террористической активности в Афганистане, в частности, наращивание присутствия группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в северных провинциях, граничащих со странами СНГ. Россия неоднократно обращала внимание на использование в различных регионах Афганистана вертолетов без опознавательных знаков с целью переброски боевиков и вооружения для них. Как заявил ТАСС Кабулов, "в условиях полного контроля над афганским небом со стороны США и НАТО есть все основания считать их причастными или как минимум не препятствующими таким полетам, несмотря на то, что в Вашингтоне и Брюсселе это отрицают".

Обеспокоенность в МИД вызывает также беспрецедентный рост культивации опийного мака в стране: в 2017 году площадь посевов увеличилась на 60%, а производство опия - почти на 90%. "Большие объемы афганского героина, идущего в Россию, направляются через среднеазиатские страны, - констатировали в российском внешнеполитическом ведомстве. - Афганские наркотики обеспечивают существенную финансовую подпитку террористам и экстремистам в самом Афганистане и за его пределами".

Россия, подчеркивают в МИД, настроена на дальнейшее развитие сотрудничества с Афганистаном в деле борьбы с террористической и наркотической угрозами при тесном взаимодействии с региональными партнерами. "Продолжим оказывать Афганистану помощь в становлении боеспособных армии и полиции, подготовке их сотрудников по линии компетентных российских ведомств", - рассказали в министерстве.