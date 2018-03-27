Постпред РФ при ООН: действия США можно рассматривать как злоупотребление правами

ООН, 27 марта. /ТАСС/. Решение Вашингтона о высылке российских дипломатов можно рассматривать как злоупотребление США своими правами. Об этом заявил в понедельник на встрече с журналистами постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Сотрудники постпредства России при ООН аккредитуются в ООН и выполняют свои функциональные обязанности исключительно в рамках организации, - заявил он. - Поскольку центральные учреждения ООН расположены на территории США, на государство пребывания возлагается специальная обязанность по соблюдению привилегий и иммунитетов сотрудников постоянных представительств стран-членов, а также сотрудников Секретариата ООН, которые являются гражданами других государств".

"Основными документами, регулирующими статус персонала постоянных представительств государств на территории США, являются Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года, а также Соглашение между ООН и США о штаб-квартире ООН 1947 года, - подчеркнул дипломат. - Таким образом, высылку российских дипломатов, так же как и другие недавние недружественные шаги - лишение доступа к российской дипломатической собственности, невыдача виз для сотрудников миссии и другие - можно расценивать как злоупотребление США своими правами и обязательствами государства пребывания".

Небензя назвал недружественным шагом решение администрации США выслать 12 сотрудников российского представительства при ООН. "Это - крайне неуместный и недружественный шаг, - заявил он. - Нас уведомили о том, что 12 наших сотрудников должны покинуть США". На вопрос о том, соответствуют ли такие действия условиям соглашения между США и ООН, он ответил: "Я так не думаю".

Решение США о высылке российских дипломатов - это удар по представительству РФ при ООН. Об этом также заявил Небензя, отвечая на вопрос ТАСС.

"Конечно, это удар по нашему представительству, - сказал он. - Но думаю, что мы мобилизуемся".

Высылка дипломатов

В понедельник администрация США объявила о высылке из страны 48 российских дипломатов и еще 12 дипломатических сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, будет закрыто консульство в Сиэтле (штат Вашингтон). На это американские власти отвели неделю.

Поводом для высылки послужило отравление в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии, которые, по версии британской стороны, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества.

Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что оно якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.