Посол РФ: слова Вашингтона о готовности к взаимодействию с Москвой разошлись с делами

ВАШИНГТОН, 27 марта. /ТАСС/. Слова Вашингтона о готовности к взаимодействию с Москвой разошлись с делами, и, вопреки заверениям, продолжена линия прежней администрации. Как говорится в распространенном в понедельник заявлении для прессы посла РФ в США Анатолия Антонова, Россия не даст спровоцировать себя на эмоциональный срыв действиями, которые предпринимаются в отношении Москвы в ответ на приписываемую ей причастность к отравлению в Великобритании бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

"Акция Вашингтона свидетельствует об очень тревожных симптомах. Слова о готовности к взаимодействию разошлись с делами. Вопреки заверениям, продолжена линия прежней администрации. Удар по официальным представителям и представительствам России - действия, направленные к конфронтации; оправдания им нет", - отметил он.

Как обратил внимание глава российской дипмиссии в США, "высылаются люди, отвечающие за те немногие направления, на которых выживает взаимовыгодное сотрудничество, - космос, наука и культура, торговля, выяснение судеб пленных и пропавших без вести". "Восстановление отношений и поиск точек соприкосновения отброшены назад", - подчеркнул он.

Заранее спланированная акция

"Масштаб ущерба и предшествовавшие ему информационная подготовка и сопровождение говорят о том, что он, скорее всего, планировался заранее, просто был отложен - в ожидании подходящего повода. Отсутствие любых фактов, подтверждающих обвинения Вашингтона и Лондона в наш адрес, не может не порождать подозрений в тесной координации и совместном планировании произошедшего", - указал Антонов.

При этом он также напомнил, что "официальные представители администрации откровенно обосновали закрытие генерального консульства России его близостью к базе подводных лодок и производствам крупнейшего оборонного подрядчика - "Боинга". "Так какая здесь связь с делом отравленного британского агента Скрипаля и его дочери?" - задался вопросом дипломат.

Отвлечь внимание не получится

"Внутренние проблемы, от которых Вашингтон и Лондон пытаются отвлечь внимание "русской угрозой", никуда не денутся. Нашим оппонентам не нравится сильная и мощная Россия, чьи возможности были недавно продемонстрированы", - отметил посол.

По его словам, "в день трагедии в Кемерове" в России "увидели от официального Вашингтона эмоциональную глухоту, безразличие и бездушие". "Нам просто решили сделать больнее", - констатировал Антонов. "И это при том, когда простые американцы - вместе с нами в нашем горе, шлют нам соболезнования. Спасибо, друзья", - сказал он.

"Правда всплывет. Спровоцировать на эмоциональный срыв мы себя не дадим. Ответ будет", - заключил дипломат.