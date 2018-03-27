Посольство РФ: позитивный капитал отношений между Австралией и Россией поставлен под удар

СИДНЕЙ, 27 марта. /ТАСС/. Посольство РФ в Австралии выразило сожаление в связи с решением Канберры выслать двух российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Вызывает сожаление, что в силу пресловутой англосаксонской и евроатлантической солидарности оказался поставленным под удар весь тот сравнительно небольшой, но весомый позитивный капитал в наших взаимоотношениях, который совместными усилиями удалось создать за последние два года, - говорится в распространенном во вторник пресс-релизе посольства РФ в Австралии. - Удивляет то, с какой легкостью союзники Великобритании слепо следуют за ней вопреки нормам цивилизованного двустороннего диалога и международного общения, в ущерб здравому смыслу".

"Ни у российской стороны, о покушении на граждан которой идет речь, ни у других государств нет объективных исчерпывающих данных о "деле Скрипалей", - отмечается в документе.

"Сам отказ от того, чтобы разобраться в обстоятельствах случившегося, говорит о нацеленности британской стороны на заранее известный только ей результат, достижению которого объективное расследование может лишь помешать, - отметили в диппредставительстве. - Категорически неприемлемо выставление России в виде угрозы международному миру, огульное и бездоказательное приписывание нашей внешней политике некоего "безрассудства и безответственности".

Кроме того, подчеркнули в российской дипмиссии, сейчас как никогда необходимо "обеспечить верховенство международного права, максимальное задействование разработанных на протяжении десятилетий и оправдавших свою эффективность механизмов в сфере нераспространения. К сожалению, все, что мы видим, представляет собой движение в прямо противоположном направлении".

Решение Канберры

Ранее во вторник премьер-министр Австралии Малколм Тёрнбулл и глава МИД Джули Бишоп в совместном заявлении сообщили о решении выслать из страны двух российских дипломатов. "Австралия сохраняет приверженность совместным действиям с союзниками и партнерами для сдерживания России в тех случаях, когда ее действия угрожают международной безопасности", - говорится в заявлении. В документе также уточняется, что "два официальных представителя должны покинуть Австралию в течение ближайших семи дней".

Выступая затем на пресс-конференции, Тёрнбулл сообщил, что ожидает ответного решения России. "Мы тщательно взвесили наш ответ, который следует рассматривать в контексте решений о высылке российских дипломатов, принятых большим числом стран, - подчеркнул он. - Мы ожидаем, что они (Россия - прим. ТАСС) вышлют несколько наших дипломатов, они это сделают".