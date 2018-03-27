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Лавров: отношения между странами Центральной Азии приобрели положительную динамику

Политика
27 марта, 10:00 дата обновления: 27 марта, 10:13 UTC+3 ТАШКЕНТ ТАШКЕНТ 27, марта. /ТАСС

Глава МИД РФ подчеркнул, что Москва высоко ценит достигнутый уровень координации с этими государствами по афганской тематике

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ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Отношения между центральноазиатской "пятеркой" (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан) приобрели в последние годы положительную динамику. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на международной конференции по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" в Ташкенте.

"С удовлетворением констатируем, что за последние годы отношения между центральноазиатской "пятеркой" приобрели положительную динамику", - сказал он. По оценке министра, тем самым "создаются условия не только для решения внутрирегиональных проблем, но и для оказания слаженного содействия Афганистану в запуске процесса национального примирения".

"Высоко ценим достигнутый уровень координации с государствами Центральной Азии по афганской тематике", - подчеркнул Лавров.

15 марта президенты Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, а также председатель Меджлиса Туркмении провели консультации в Астане, в ходе которых стороны обсудили вопросы региональной безопасности, ситуацию в Афганистане и наращивание торгово-экономического сотрудничества. Это была первая встреча лидеров стран Центральной Азии в таком формате за последние девять лет. Следующая такая встреча пройдет в Ташкенте в 2019 году.

Стратегическое партнерство 

Россия поддерживает отношения стратегического партнерства и союзничества с государствами Центральной Азии, отметил Лавров. По его словам, Центральная Азия занимает важное место среди внешнеполитических приоритетов РФ. "С государствами региона Россия поддерживает отношения стратегического партнерства и союзничества, охватывающие практически все сферы взаимодействия - как в двустороннем формате, так и по линии СНГ, ОДКБ и других интеграционных структур", - констатировал глава российского внешнеполитического ведомства, отметив, что политический диалог со странами Центральной Азии отличается "исключительно высоким уровнем открытости и взаимного доверия".

Лавров также обратил внимание на успешное развитие экономических связей. "Российские инвестиции в регион составляют $20 млрд, там работают более 7,5 тыс. российских и совместных компаний", - указал он. Совокупный объем российской помощи этим странам, включая участие в программах многосторонних институтов, превысил $6 млрд, добавил министр.

Кроме того, подчеркнул глава МИД РФ, динамично развивается взаимодействие по линии силовых ведомств, в рамках которого Россия оказывает значительное содействие государствам Центральной Азии на безвозмездной основе. "Масштаб разнопланового сотрудничества России со странами Центральной Азии, наша помощь и поддержка укрепляют их способность противостоять таким вызовам и угрозам, как терроризм, экстремизм, организованная преступность, наркотрафик, нелегальная миграция", - отметил Лавров.

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Страны
Россия Киргизия Казахстан Туркмения Афганистан Узбекистан Таджикистан
Персоны
Лавров, Сергей Викторович
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