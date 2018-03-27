Лавров: ситуация в Афганистане деградирует из-за роста активности талибов и ИГ

ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Обстановка в Афганистане деградирует из-за роста активности талибов и боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ - прим. ТАСС). Об этом заявил во вторник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на международной конференции высокого уровня по безопасности в Афганистане "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие" в Ташкенте.

"Обстановка в Афганистане продолжает деградировать, - сказал он. - В отсутствие межафганского политического процесса Движение талибов (запрещенная в РФ террористическая группировка "Талибан" - прим. ТАСС) полностью или частично контролирует до половины территории страны, ведет активные боевые действия, организует диверсии. Особое беспокойство вызывает расширяющееся проникновение так называемого "Исламского государства", прежде всего в северных провинциях Афганистана".

Достижение стабильного мира в Афганистане возможно только путем запуска конструктивного диалога между властями страны и талибами, отметил Лавров. "Очевидно, что конфликт невозможно урегулировать силовым путем, какие бы стратегии на сей счет ни принимались в зарубежных столицах. Идеи военного решения оторваны от исторического опыта и сегодняшней реальности, - сказал он. - Только через запуск конструктивного диалога между афганским правительством и движением талибов возможно достичь подлинного мира и стабилизации".

Лавров отметил важность региональных усилий для урегулирования в Афганистане. "Как можно было не раз убедиться, рецепты издалека, не учитывающие местные традиции и специфику, не только не помогают, но и вредят", - подчеркнул министр.

"Заложенный в основу "московского формата", а также в механизм Контактной группы ШОС - Афганистан принцип приоритета региональной представительности, честного и равноправного партнерства всех ключевых игроков наилучшим образом отвечает задаче запуска межафганского диалога о мире", - указал он.

Для содействия межафганским переговорам и выработки единого регионального подхода к урегулированию в Афганистане Россия инициировала ранее создание "московского формата" консультаций. В последней такой встрече, которая состоялась в апреле 2017 года, приняли участие представители 11 стран: России, Афганистана, Индии, Ирана, Казахстана, Киргизии, Китая, Пакистана, Таджикистана и Туркмении. В октябре того же года возобновила свою работу Контактная группа ШОС - Афганистан, деятельность которой была приостановлена в 2009 году.