Госдума ратифицировала соглашение РФ с Южной Осетией о взаимном признании дипломов

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник ратифицировала межправительственное соглашение между РФ и Республикой Южная Осетия о взаимном признании образования и квалификации. Документ был внесен на рассмотрение президентом РФ.

Соглашение, подписанное в Москве в апреле 2017 года, направлено на развитие отношений в сфере образования и науки. Как говорится в пояснительной записке, "положения соглашения регулируют взаимное признание основного общего, среднего общего и профессионального, а также высшего образования, полученного в РФ и Республике Южная Осетия, с предоставлением обладателям указанного образования соответствующих прав для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств".

"Соглашение отвечает интересам РФ в части повышения экспортного потенциала российской системы образования, способствует расширению образовательного сотрудничества между государствами, разрешает ряд вопросов, связанных с обучением в образовательных организациях РФ и Республики Южная Осетия", - отмечается в сопроводительных документах.