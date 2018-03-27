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Госдума ратифицировала соглашение РФ с Южной Осетией о взаимном признании дипломов

Политика
27 марта, 11:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Соглашение способствует расширению образовательного сотрудничества между странами, говорится в пояснительной записке

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Госдума на заседании во вторник ратифицировала межправительственное соглашение между РФ и Республикой Южная Осетия о взаимном признании образования и квалификации. Документ был внесен на рассмотрение президентом РФ.

Соглашение, подписанное в Москве в апреле 2017 года, направлено на развитие отношений в сфере образования и науки. Как говорится в пояснительной записке, "положения соглашения регулируют взаимное признание основного общего, среднего общего и профессионального, а также высшего образования, полученного в РФ и Республике Южная Осетия, с предоставлением обладателям указанного образования соответствующих прав для продолжения обучения и осуществления профессиональной деятельности в каждом из государств".

"Соглашение отвечает интересам РФ в части повышения экспортного потенциала российской системы образования, способствует расширению образовательного сотрудничества между государствами, разрешает ряд вопросов, связанных с обучением в образовательных организациях РФ и Республики Южная Осетия", - отмечается в сопроводительных документах.

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