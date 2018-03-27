ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Глава МИД РФ Сергей Лавров проводит в Ташкенте встречу с президентом Афганистана Ашрафом Гани на полях международной конференции по безопасности в Афганистане. Об этом сообщили в российской делегации.

"Началась встреча с президентом Афганистана", - сказал собеседник агентства.

Сегодня в Ташкенте проходит международная конференция по Афганистану "Мирный процесс, сотрудничество в сфере безопасности и региональное взаимодействие". Помимо Лаврова, в ней принимают участие верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, главы МИД Турции, Пакистана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, государственный министр иностранных дел Индии, первый заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Томас Шэннон, заместители руководителей внешнеполитических ведомств КНР, Ирана, Саудовской Аравии, Туркмении, а также спецпредставитель генсека ООН в Афганистане Тадамити Ямамото.