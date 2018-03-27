Захарова назвала высылку российских дипломатов продолжением курса на русофобию

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Решение о массовой высылке российских дипломатов является продолжением курса Запада на неприкрытую русофобию. Об этом заявила во вторник журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в совокупности США, Великобритания и ряд стран ЕС выслали порядка ста российских дипломатов. "Конечно, бенефициаром являются Лондон и Вашингтон, так что курс на эту неприкрытую русофобию продолжается", - отметила Захарова.

"Будет дан адекватный ответ на все действия, которые мы видим со стороны США и Евросоюза, - пообещала дипломат. - Речь идет о высылке российских дипломатов и закрытии генконсульства [в Сиэтле]".

Захарова подчеркнула, что Великобритания до сих пор не предоставила России информацию по делу об отправлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Мы требуем от Великобритании представить всю имеющуюся информацию по данному делу, - указала дипломат. - На сегодняшний момент от Лондона поступило ноль информации в адрес России относительно того, что случилось".

"Возможно, эти данные как раз и не публикуются, потому что ничего, кроме политических лозунгов, в них нет", - отметила Захарова.