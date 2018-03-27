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Захарова назвала высылку российских дипломатов продолжением курса на русофобию

Политика
27 марта, 11:49 дата обновления: 27 марта, 12:14 UTC+3

Представитель МИД РФ отметила, что Лондон так и не предоставил Москве информацию по делу Скрипаля

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Решение о массовой высылке российских дипломатов является продолжением курса Запада на неприкрытую русофобию. Об этом заявила во вторник журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, в совокупности США, Великобритания и ряд стран ЕС выслали порядка ста российских дипломатов. "Конечно, бенефициаром являются Лондон и Вашингтон, так что курс на эту неприкрытую русофобию продолжается", - отметила Захарова.

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"Будет дан адекватный ответ на все действия, которые мы видим со стороны США и Евросоюза, - пообещала дипломат. - Речь идет о высылке российских дипломатов и закрытии генконсульства [в Сиэтле]".

Захарова подчеркнула, что Великобритания до сих пор не предоставила России информацию по делу об отправлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. "Мы требуем от Великобритании представить всю имеющуюся информацию по данному делу, - указала дипломат. - На сегодняшний момент от Лондона поступило ноль информации в адрес России относительно того, что случилось".

"Возможно, эти данные как раз и не публикуются, потому что ничего, кроме политических лозунгов, в них нет", - отметила Захарова.

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Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
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