Путин назначил Вершинина замглавы МИД России

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Вершинина заместителем министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Вершинин занимал пост спецпредставителя главы МИД России по ближневосточному урегулированию. С февраля 2005 года возглавлял Департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД.

64-летний дипломат работает в системе МИД с 1976 года. Занимал должности в центральном аппарате министерства и за рубежом, в том числе в посольствах России в Тунисе и Алжире. Владеет арабским, английским и французским языками.