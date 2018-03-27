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Путин назначил Вершинина замглавы МИД России

Политика
27 марта, 12:03 дата обновления: 27 марта, 12:26 UTC+3

Ранее Сергей Вершинин занимал должность спецпредставителя главы внешнеполитического ведомства по ближневосточному урегулированию

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Сергей Вершинин и глава МИД РФ Сергей Лавров

Сергей Вершинин и глава МИД РФ Сергей Лавров

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назначил Сергея Вершинина заместителем министра иностранных дел РФ. Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее Вершинин занимал пост спецпредставителя главы МИД России по ближневосточному урегулированию. С февраля 2005 года возглавлял Департамент Ближнего Востока и Северной Африки МИД.

64-летний дипломат работает в системе МИД с 1976 года. Занимал должности в центральном аппарате министерства и за рубежом, в том числе в посольствах России в Тунисе и Алжире. Владеет арабским, английским и французским языками.

 

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