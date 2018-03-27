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Памфилова рассказала о "батальонах русофобов" за рубежом для дискредитации выборов

Политика
27 марта, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

ЦИК создал условия для наблюдения за выборами, сказала глава избиркома

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что за рубежом создавались "целые батальоны русофобов" для дискредитации президентских выборов в России.

"Мы готовились, что будут дискредитировать эти выборы. Мы знали, сколько этих политических призраков, которые сейчас сидят там, локти кусают за рубежом. Как им хочется Россию…, ух, как они хотят, но не могут. И они там создавали целые батальоны русофобов хорошо оплаченные", - сказала она в интервью радиостанции "Говорит Москва".

"У них заранее было все подготовлено, чтобы сразу после дня выборов вывалить все эти фейковые ролики. Мы знали, но мы все равно создали им условия: приходите, пожалуйста, наблюдайте", - добавила Памфилова.

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Выборы президента РФ - 2018
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