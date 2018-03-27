Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Памфилова намерена обсудить с Путиным применение блокчейна при проведении голосования

Политика
27 марта, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Глава ЦИК отметила, что на внедрение этой технологии есть запрос общества

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможность использования технологии блокчейн при проведении голосования на выборах.

"Я сейчас эту тему буду обсуждать с президентом. Я специально прочитала толстую книгу про блокчейн. Надо работать на опережение, и я хочу сделать (это моя амбиция) систему самую передовую, на блокчейне. Чтобы она была, с одной стороны, недоступна для кибератаки, и с другой стороны, гарантировала максимальное удобство и абсолютную безопасность и невмешательство с чьей-либо стороны в результаты, чтобы четко человек знал: он отдал голос - все это будет отражено", - сказал она во вторник в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Памфилова добавила, что на внедрение этой технологии "уже есть запрос общества", а создание такой системы голосования является ее мечтой.

Ранее глава ЦИК заявляла, что следующие выборы в России могут пройти при использовании технологии блокчейн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Путин, Владимир Владимирович Памфилова, Элла Александровна
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада
2
Путин прибыл в Кемерово почтить память погибших при пожаре в ТЦ "Зимняя вишня"
3
Сгоревший ТЦ в Кемерове ввели в эксплуатацию без согласования с МЧС
4
Хантсман: британская сторона распространила среди послов в РФ распечатку по делу Скрипаля
5
Власти Крыма подтвердили отставку руководства госкомпании "Черноморнефтегаз"
6
В связи с трагедией в Кемерове объявлен общенациональный траур
7
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
Темы дня
Новости партнеров
Реклама