Памфилова намерена обсудить с Путиным применение блокчейна при проведении голосования

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Председатель ЦИК Элла Памфилова рассказала, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным возможность использования технологии блокчейн при проведении голосования на выборах.

"Я сейчас эту тему буду обсуждать с президентом. Я специально прочитала толстую книгу про блокчейн. Надо работать на опережение, и я хочу сделать (это моя амбиция) систему самую передовую, на блокчейне. Чтобы она была, с одной стороны, недоступна для кибератаки, и с другой стороны, гарантировала максимальное удобство и абсолютную безопасность и невмешательство с чьей-либо стороны в результаты, чтобы четко человек знал: он отдал голос - все это будет отражено", - сказал она во вторник в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Памфилова добавила, что на внедрение этой технологии "уже есть запрос общества", а создание такой системы голосования является ее мечтой.

Ранее глава ЦИК заявляла, что следующие выборы в России могут пройти при использовании технологии блокчейн.