Васильев назначил Абдулмуслима Абдулмуслимова главой минсельхоза республики

МАХАЧКАЛА, 27 марта. /ТАСС/. Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев назначил новым министром сельского хозяйства и продовольствия республики секретаря Совета безопасности региона Абдулмуслима Абдулмуслимова. Указ об этом разместили на официальном сайте главы республики.

"Назначить Абдулмуслимова Абдулмуслима Мухидиновича министром сельского и продовольствия Республики Дагестан, освободив его от занимаемой должности", - говорится в указе, который подписан 27 марта.

Прежний министр сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Керимхан Абасов был назначен 6 июля 2017 года.

О новом главе минсельхоза Дагестана

Абдулмуслим Абдулмуслимов родился в 1960 году в Дагестане. В 1983 году окончил Московскую сельскохозяйственную академию им. К. А. Тимирязева по специальности "Зоотехния". В 1990 году окончил аспирантуру Россельхозакадемии, присвоена ученная степень "кандидат сельскохозяйственных наук". В 2001 году окончил Московскую государственную юридическую академию по специальности "Юриспруденция".

С 1983 года по 1984 год работал зоотехником Хасавюртовского межрайплеменного предприятия. После до 1987 года был главным зоотехником совхоза "Анчихский" Ахвахского района.

С 1987 года по 1990 год - аспирант очной аспирантуры Дагестанского НИИСХ Россельхозакадемии, с 1990 года по 1992 год - научный сотрудник, старший научный сотрудник этого института. Затем три года работал исполнительным директором АО "Дельта".

С 1996 года по 2003 год работал в управлении Федеральной налоговой полиции России по Дагестану. С 2003 года по 2014 год - начальник оперативно-розыскного отдела по выявлению налоговых и экономических преступлений, начальник отдела - замначальника управления по налоговым преступлениям МВД по Дагестану, замначальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану.

С 2014 года по 2016 год Абдулмуслимов работал начальником управления общественной безопасности, противодействия коррупции и взаимодействия с правоохранительными органами администрации Махачкалы. С февраля по ноябрь 2016 года - полномочный представитель главы Дагестана в горном территориальном округе республики.

С ноября 2016 года был секретарем Совета безопасности Дагестана.

Преобразования в кабинете министров

Накануне Владимир Васильев провел преобразования в структуре правительства региона и назначил руководителей трех министерств. Согласно указу о структуре органов исполнительной власти региона, он упразднил министерство промышленности и торговли республики и преобразовал министерство транспорта, энергетики и связи в министерство промышленности и энергетики Дагестана, а также министерство печати и информации - в министерство информатизации, связи и массовых коммуникаций республики. Также врио главы региона преобразовал Агентство по дорожному хозяйству Дагестана (Дагавтодор) в министерство транспорта и дорожного хозяйства республики, передав ему функции упраздненного минтрансэнергосвязи.

Кроме того, Васильев передал Агентству по предпринимательству и инвестициям республики функции упраздняемого минпромторга и переименовал министерство строительства, архитектуры и ЖКХ в министерство строительства и ЖКХ Дагестана.

Министром промышленности и энергетики Васильев назначил Сайгидпашу Умаханова, до этого руководившего минтрансэнергосвязи республики. Новым министром транспорта и дорожного хозяйства региона стал Ширухан Гаджимурадов, занимавший должность министра транспорта с февраля 2013 по июнь 2013 года. Министерство строительства и ЖКХ Дагестана возглавил Малик Баглиев, ушедший 23 марта в отставку с поста мэра Дербента.

Формирование нового правительства

5 февраля врио главы Дагестана отправил в отставку правительство республики после задержания врио премьер-министра региона Абдусамада Гамидова и двух его заместителей. Следствие обвиняет их и бывшего министра образования региона Шахабаса Шахова в хищении денежных средств из бюджета республики для реализации социальных программ на территории региона, сумма ущерба оценивается в 95 млн рублей. Ранее были задержаны и арестованы мэр Махачкалы Муса Мусаев и главный архитектор города Магомедрасул Гитинов, их обвиняют в превышении полномочий при выделении земли в столице республики.

7 февраля Васильев произвел несколько назначений на ключевые посты в республиканском правительстве. Кроме нового главы правительства Артема Здунова, ранее возглавлявшего министерство экономики Татарстана, все назначенные министры ранее работали в дагестанских органах власти. Первым заместителем главы правительства стал Анатолий Карибов, занимавший пост врио первого вице-премьера республики при предыдущем главе правительства.

Также указом врио главы Дагестана заместителем председателя правительства - министром образования и науки региона была назначена Уммупазиль Омарова. Ранее она была врио зампреда правительства и врио министра образования и науки региона. В этот же день руководитель республиканского многофункционального центра госуслуг Осман Хасбулатов был назначен министром экономики и территориального развития Дагестана.

Новое дагестанское правительство, формирование которого началось 7 февраля, должно восстановить репутацию госслужащих в глазах жителей республики. Об этом заявил новый премьер Артем Здунов на сессии Народного собрания Дагестана, которое одобрило его кандидатуру большинством голосов (за Здунова проголосовали 68 депутатов из 75 присутствовавших на сессии, двое воздержались). Он также пообещал, что правительство сосредоточится на развитии и легализации бизнеса в республике и улучшении инвестиционного климата.