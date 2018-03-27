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Зампред правительства Ставрополья Андрей Мурга подал в отставку

Политика
27 марта, 13:02 UTC+3 СТАВРОПОЛЬ СТАВРОПОЛЬ 27, марта. /ТАСС

Куратор экономического блока в Ставрополье Андрей Мурга написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию

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СТАВРОПОЛЬ, 27 марта. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Ставрополья Андрей Мурга, курировавший экономический блок, подал в отставку. Глава региона отставку принял, сообщает во вторник официальный сайт губернатора края.

"Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров принял отставку заместителя председателя правительства Ставропольского края Андрея Мурги. Куратор экономического блока в краевом кабинете министров написал заявление о сложении полномочий по собственному желанию", - уточняется в сообщении.

Андрей Мурга окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов, начинал работать в Вооруженных силах СССР военным летчиком. После увольнения из Вооруженных сил в разное время был директором товарищества с ограниченной ответственностью, краевым депутатом, президентом торгово-промышленной палаты региона, депутатом Госдумы.

С мая 2015 Мурга возглавлял министерство экономического развития Ставрополья, в августе 2017 года стал заместителем председателя правительства края.

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