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Лавров заявил, что Москва ответит на хамство стран Запада

Политика
27 марта, 12:57 дата обновления: 27 марта, 13:41 UTC+3

Глава МИД РФ считает, что высылка российских дипломатов является результатом шантажа со стороны США

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Материал из 1 страницы
© EPA-EFE/SERGEI CHIRIKOV

ТАШКЕНТ, 27 марта. /ТАСС/. Россия не будет терпеть хамство стран Запада и ответит на высылку дипломатов. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Ответим, не сомневайтесь, - подчеркнул Лавров, отвечая на вопрос ТАСС. - Потому что такое хамство сносить, конечно, никому не хочется. Не будем этого делать".

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"Напрашивающийся вывод заключается в том, что правы мы были, когда несколько раз подчеркивали, как мало остается самостоятельных стран в современном мире, в современной Европе. Когда то одного, то двух дипломатов, причем шепча нам на ухо извинения, просят выехать из той или иной страны, мы знаем доподлинно, что это результат колоссального давления, колоссального шантажа, который является главным инструментом Вашингтона на международной арене. Будь то эта ситуация, будь то палестинская проблема, когда напрямую заявляется - "мы не будем давать палестинцам денег, пока не согласитесь на ту идею, которую мы пока еще не сформулировали", то есть "покупайте втемную". Также как "покупайте втемную" заявления [премьер-министра Великобритании] Терезы Мэй в ситуации, когда эти заявления (с обвинениями в адрес РФ по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии - прим. ТАСС) просто оскорбляют систему англосаксонского, британского правосудия", - подчеркнул министр.

По его словам, это решение западных стран также "отражает стремление правящих элит не прислушиваться к голосу народа". "Мне показали материалы - германская газета Welt проводила опрос населения, интересуясь, надо ли вводить новые санкции против России. Более 80% ответили отрицательно. Так что механизмы прямой демократии тоже нужно почаще использовать", - отметил Лавров.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.

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