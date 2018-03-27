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Заместителем губернатора Калужской области стал глава администрации Калуги

Политика
27 марта, 16:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Константин Горобцов будет курировать социальный блок

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ТАСС, 27 марта.  Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов назначил на должность своего заместителя по социальным вопросам Константина Горобцова, занимавшего должность главы администрации Калуги. Об этом сообщили в пресс-службе правительства области.

"Занимавший до сегодняшнего дня пост руководителя администрации города Константин Горобцов назначен заместителем губернатора, и в этой должности будет курировать социальный блок. Анатолий Артамонов высоко оценил его работу на посту градоначальника, подчеркнув, что именно при Константине Михайловиче Калуга значительно укрепила свои позиции в экономике, социальной сфере и городском хозяйстве", - уточнили в пресс-службе.

На внеочередном заседании городской думы Калуги губернатор представил депутатам для согласования врио городского головы Калуги кандидатуру Дмитрия Разумовского, возглавлявшего министерство экономического развития региона. По словам губернатора, новый глава администрации сможет усилить работу с инвесторами и повысить уровень социально-экономического развития Калуги.

"Дмитрий Олегович признан одним из лучших региональных министров страны. Во многом благодаря ему нам удалось преодолеть сложный экономический период в развитии региона. У него огромный потенциал, который будет направлен на развитие Калуги", - сказал Анатолий Артамонов.

Новым министром экономического развития области стал Илья Веселов, руководивший Боровским района, где расположено более 20% промпроизводств региона.

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