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Посол РФ: Дублин несет ответственность за ущерб отношениям с Москвой

Политика
27 марта, 17:10 UTC+3 ДУБЛИН ДУБЛИН 27, марта. /ТАСС

Таким образом Юрий Филатов прокомментировал решение Ирландии прервать аккредитацию одного из российских дипломатов

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ДУБЛИН, 27 марта. /ТАСС/. Ответственность за возможный ущерб российско-ирландским отношениям в связи с высылкой сотрудника посольства РФ полностью лежит на Ирландии, такое мнение высказал ТАСС посол России в этой стране Юрий Филатов, комментируя решение Дублина прервать аккредитацию одного из российских дипломатов.

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"Представитель МИД Ирландии, оглашая решение о высылке сотрудника нашего посольства, сообщил, что оно основано на общем заявлении стран ЕС по инциденту в Солсбери и анализе ситуации, связанной с национальной безопасностью", - отметил посол. "В ответ ирландской стороне было сказано, этот шаг абсолютно необоснован и вызывает сожаление. Было также подчеркнуто, что вся ответственность за возможный ущерб для двухсторонних отношений наших стран полностью ложится на Ирландию", - добавил Филатов.

"Разумеется, мы также отвергаем любые версии о российской причастности к инциденту в Солсбери, - продолжил дипломат. - Ирландское руководство имеет право проявлять солидарность с кем считает нужным, однако это не должно делаться за счет России и российско-ирландских связей".

Посол РФ выразил надежду, что "имеющийся резерв доброй воли между Россией и Ирландией позволит со временем преодолеть любые попытки осложнить нормальное и взаимовыгодное партнерство наших стран".

По сведениям местных СМИ, в понедельник вопрос, связанный с "работой российского посольства в Дублине", обсуждался главой МИД Саймоном Коувени с премьер-министром Лео Варадкаром, министром юстиции Чарлсом Фланаганом, представителями силовых ведомств. В тот же день Коувени сообщил о планах выдворения российского дипломата главу британского МИД Бориса Джонсона.

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