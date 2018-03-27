Чижов: каналы связи между РФ и ЕС должны сохраняться

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Каналы связи между Москвой и Брюсселем должны оставаться открытыми, несмотря на высылку российских дипломатов рядом европейских стран. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов в интервью телеканалу RT во вторник.

"Как считает президент Европейской комиссии [Жан-Клод Юнкер], я полностью поддерживаю его позицию, каналы связи должны сохраняться. И это как раз то, чем моя постоянная миссия в Брюсселе и я сам занимались на протяжении всех этих лет", - сказал Чижов.

"На европейском уровне, конечно, принятое решение было символическим. Все отзывы дипломатов были произведены на национальном уровне, отдельными странами-членами ЕС и некоторыми другими государствами", - отметил высокопоставленный дипломат.

"И я добавлю, что мне не кажется, что британское правительство может быть удовлетворено этим. На самом деле это им удалось разделить Европейский союз так, как Россия никогда не могла или не намеревалась. Поскольку половина стран-членов не поддержала позицию Великобритании и не предприняла тех же мер", - заключил Чижов.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон-грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов, а НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.