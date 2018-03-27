Васильев снял с должности врио вице-премьера правительства Дагестана, курировавшего АПК

МАХАЧКАЛА, 27 марта. /ТАСС/. Врио главы Дагестана Владимир Васильев освободил от занимаемой должности врио заместителя председателя правительства республики Билала Омарова, который курировал агропромышленный комплекс. Об этом ТАСС сообщили во вторник в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Владимир Васильев освободил Билала Омарова от временного исполнения обязанностей заместителя председателя правительства Дагестана по собственному желанию. Указ об этом глава республики подписал сегодня", - сказал собеседник агентства.

Билала Омарова назначили заместителем председателя правительства Дагестана в ноябре 2015 года. С 2012 года по 2015 год он руководил ФГБУ "Запкаспрыбвод". Как сообщалось ранее, 7 апреля 2017 года в отношении Билала Омарова возбудили уголовное дело о служебном подлоге.

По версии следствия, в 2013 году Омаров, возглавлявший предприятие "Запкаспрыбвод", заключил фиктивный договор аренды спецтехники, благодаря чему были похищены 6,9 млн рублей. В августе 2017 года в отношении Омарова завели еще два дела: по фактам мошенничества и служебного подлога. В январе 2018 года чиновника отстранили от должности на период следствия.

Ранее во вторник Владимир Васильев назначил нового министра сельского хозяйства и продовольствия республики. Им стал секретарь Совета безопасности Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. При этом сократят должность секретаря Совета безопасности Дагестана.