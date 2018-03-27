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Визит главы МИД КНР в Москву перенесен из-за изменений в графике руководства РФ

Политика
27 марта, 19:16 дата обновления: 27 марта, 19:23 UTC+3

Отмечается, что новые сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Визит главы МИД Китая Ван И в Москву перенесен из-за изменений в графике руководства России, его новые даты будут согласованы позднее. Об этом сообщили во вторник в МИД России.

"В связи с изменениями в рабочем графике руководства Российской Федерации принято решение о переносе на более поздние сроки рабочего визита в Россию спецпредставителя председателя КНР, члена Государственного совета, министра иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, - информировали на Смоленской площади. - Новые сроки визита будут согласованы по дипломатическим каналам".

Ранее его визит планировался на 27-28 марта. Ожидалось, что главы внешнеполитических ведомств двух стран обменяются мнениями относительно текущего состояния и перспектив российско-китайского стратегического партнерства, обсудят график предстоящих двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.

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