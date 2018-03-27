ЦИК: к предпоследнему дню президентской кампании кандидаты потратили более 1,6 млрд руб.

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Кандидаты в президенты РФ по состоянию на 17 марта потратили на избирательную кампанию в общей сложности около 1,63 млрд руб. Это следует из информации, представленной во вторник на сайте Центризбиркома РФ.

Больше всего затрат пришлось на предвыборные кампании Владимира Путина, который баллотировался на выборы в качестве самовыдвиженца, и лидера ЛДПР Владимира Жириновского - 399,99 млн руб. и 398,97 млн руб. соответственно, что составило почти половину от общего числа затрат всех кандидатов.

На третьем месте по расходам оказался кандидат от партии "Яблоко" Григорий Явлинский, который потратил на свою предвыборную кампанию 234,7 млн руб. Немногим меньше израсходовал на кампанию кандидат от КПРФ Павел Грудинин: при объеме своего фонда в 227,283 млн руб. его затраты составили 227,028 млн руб.

Замыкает эту пятерку кандидат от Партии роста, бизнес-омбудсмен Борис Титов, который потратил на свою кампанию 198,3 млн руб. из собранных 219,9 млн руб.

Ксения Собчак, выдвинутая от партии "Гражданская инициатива", полностью использовала возможности своего избирательного фонда, потратив все 157,5 млн руб.

Самыми экономными в этом списке оказались кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин, который потратил 11,9 млн руб., а также кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин: его расходы составили всего 1,7 млн руб.

Результаты выборов

Выборы президента РФ прошли 18 марта. Согласно итоговому подсчету голосов, победу одержал действующий глава государства Владимир Путин, получив 76,69% голосов. На втором месте Павел Грудинин, набравший 11,77% голосов избирателей, третий результат показал Владимир Жириновский, получивший 5,65% голосов, Ксения Собчак оказалась четвертой с результатом 1,68%, в то время как Явлинский набрал 1,05%. Результат Бориса Титова составил 0,76%, Максима Сурайкина - 0,68%, Сергея Бабурина - 0,65% голосов.

Явка избирателей на выборах главы государства, по данным ЦИК, составила 67,54%.