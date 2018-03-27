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Минобороны РФ: 27 мирных жителей погибли в Дамаске из-за обстрела боевиков

Политика
27 марта, 21:47 UTC+3 МОСКВА 27, марта. /ТАСС

Боевики шесть раз обстреляли столичные кварталы, сообщил генерал-майор Юрий Евтушенко

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МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. 27 мирных жителей погибли и 58 ранены в сирийской столице в результате минометного обстрела боевиков. Об этом сообщил во вторник начальник российского Центра по примирению враждующих сторон (входит в Минобороны) в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

"В течение дня боевики незаконных вооруженных формирований из района Мухайям эль-Ярмук провинции Дамаск шесть раз обстреляли столичные кварталы, выпущено 13 мин. Погибло 27 и ранено 58 мирных жителей. Есть разрушения", - сообщил генерал.

Евтушенко также отметил, что ирано-российско-турецким Координационным центром в течение суток продолжали фиксироваться случаи нарушения режима прекращения боевых действий в провинциях Алеппо, Латакия и Дераа.

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