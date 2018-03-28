Посольство РФ: высылка дипломата из Финляндии не улучшает доверие между странами

ХЕЛЬСИНКИ, 27 марта. /ТАСС/. Высылка российского дипломата из Финляндии в связи с делом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля не способствует доверию между странами. Об этом сообщила во вторник газете Iltalehti пресс-атташе посольства РФ в Финляндии Наталья Вежливцева.

"Расследование произошедшего в Великобритании отравления в настоящее время ведется, в этом [процессе] участвует Организация по запрещению химического оружия. Никаких свидетельств вины России нет, то есть страны, принявшие решения о высылке дипломатов, действовали только на основании утверждений Великобритании", - сказала пресс-атташе. По ее словам, высылка дипломата "не способствует улучшению доверия".

Она добавила, что надеется, что "финны и другие честные европейцы не дадут британским властям возможности скрыть правду, как происходило в подобных случаях раньше".

В понедельник Финляндия приняла решение выслать одного сотрудника посольства РФ из-за дела Скрипаля. В правительстве страны отметили, что высылка дипломата "будет произведена в одно время с аналогичными действиями других стран ЕС". Президент страны при этом сообщил, что диалог с Россией в любом случае должен продолжаться.