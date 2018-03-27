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Посольство РФ: Италия не назвала жестких сроков высылки российских дипломатов

Политика
27 марта, 23:00 UTC+3 РИМ /Корр. ТАСС, Вера Щербакова

По словам российских дипломатов, такая мера "ослабляет наработанный позитивный потенциал двустороннего взаимодействия"

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РИМ, 27 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Италия не назвала жестких сроков высылки российских дипломатов. Об этом корреспонденту ТАСС сказали во вторник в посольстве России в Италии.

"Италия не ставила никаких жестких сроков. Было указано "в недельный срок", но есть технические сроки. Люди собираются", - сказал официальный представитель посольства.

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Дипмиссия рассматривает решение о высылке российских дипломатов из Италии в связи делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля как "недружественный шаг Рима, идущий вразрез с многовековыми традициями устойчиво добрых российско-итальянских отношений". По словам российских дипломатов, это "вносит элемент недоверия в сохранявшийся даже в условиях санкционной политики ЕС прагматичный диалог, ослабляет наработанный позитивный потенциал двустороннего взаимодействия".

Как отмечается в сообщении посольства, итальянская сторона не представила какие-либо доказательства причастности высылаемых дипломатов к несовместимой с дипломатическим статусом деятельности. При этом указывается, что "Россия надеется, что новое правительство страны, сформированное по итогам парламентских выборов, будет твердо придерживаться линии на поддержание конструктивного диалога и развитие всестороннего сотрудничества с РФ".

"История российско-итальянских отношений на этом не кончается. Мы получаем сигналы с итальянской стороны, что сотрудничество будет продолжаться", - сказал собеседник агентства, напомнив, что в стране проходит фестиваль культуры "Русские сезоны", программа которого не изменилась. По словам представителя посольства, в апреле ожидается приезд делегации российского Минкульта.

О высылке дипломатов

Ряд стран Европы, включая Италию, а также США и Канада в понедельник решили выслать в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. МИД РФ сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в английском Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества, которое якобы разрабатывалось в России. Позднее Лондон обвинил в произошедшем Москву, которая отвергла обвинения.

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