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Посол РФ: Лондон сознательно вводит мировое сообщество в заблуждение по делу Скрипаля

Политика
27 марта, 23:12 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 27, марта. /ТАСС

Как отметил Александр Яковенко, британская сторона также отказывается от сотрудничества по делу о насильственной смерти в Лондоне бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова

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ЛОНДОН, 27 марта. /ТАСС/. Великобритания сознательно вводит международное сообщество в заблуждение по делу экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, по версии Лондона, отравленных в городе Солсбери. Об этом, как сообщили ТАСС в российской дипломатическом представительстве, заявил во вторник посол России в Лондоне Александр Яковенко на брифинге для иностранных послов.

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В посольстве РФ отметили, что глава российской дипломатии в Соединенном Королевстве "информировал коллег по дипкорпусу, что британские власти бездоказательно политизируют так называемое дело Скрипалей, пренебрегают своими обязательствами по Венской конвенции по консульским сношениям 1963 года, сознательно стремятся ввести в заблуждение международное сообщество и оправдать свои действия по сокрытию фактов нападения на двух российских граждан на британской земле". Как заметил Яковенко, британская сторона также отказывается от сотрудничества по делу о насильственной смерти в Лондоне бывшего топ-менеджера "Аэрофлота" Николая Глушкова.

"Россия продолжит настоятельно требовать доступ ко всем материалам следствия в обоих случаях. Только при этом условии можно будет надеяться на серьезную экспертную работу, способную привести к конкретным результатам. Пока же Лондон продолжает отказываться от такого взаимодействия, что неприемлемо", - подчеркнули в российском диппредставительстве. Посол РФ подтвердил, что Россия также готова к сотрудничеству с британской стороной в рамках международно-правовых механизмов, в частности, Конвенции о запрещении химоружия, однако Лондон и здесь не готов взаимодействовать с Москвой.

"Вопросы и реплики участников брифинга подтвердили, что британская сторона не предоставила своим международным партнерам каких-либо фактов по произошедшему в Солсбери. Такая линия вызывает недоумение лондонского дипломатического корпуса, а значит и международного сообщества", - отметили в российском посольстве.

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Скрипаль, Сергей Викторович
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