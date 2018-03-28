Посол РФ: решение Канберры выслать российских дипломатов подрывает ее отношения с Москвой

СИДНЕЙ, 28 марта. /ТАСС/. Решение Австралии выслать двух российских дипломатов наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям. С такой оценкой выступил посол России в Австралии Григорий Логвинов на состоявшейся в среду пресс-конференции в Канберре.

По словам дипломата, решение австралийский властей "наносит серьезный ущерб накопленному за последние два года позитивному капиталу в двусторонних отношениях". "Этот капитал был ограниченным по масштабам, но существенным. Очень не хочется, чтобы мы его потеряли", - сказал Логвинов.

По словам посла, решения ряда стран выслать российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии приняты "под сильным давлением США и Великобритании". В этой связи Логвинов напомнил, что Лондон не представил никаких фактических доказательств своих утверждений о причастности Москвы к событиям в Солсбери. "Мы не видим никаких фактов, никаких свидетельств, мы только слышим политические заявления", - подчеркнул посол.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического веществ. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки этого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других схожих мерах, после чего Москва сделала ответные шаги, выдворив аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина и Молдавия, а также США, Канада и Австралия приняли решение выслать в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Российский МИД предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.