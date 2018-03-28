Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.03:
$ 57.17
€ 71.26
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Посол РФ: решение Канберры выслать российских дипломатов подрывает ее отношения с Москвой

Политика
28 марта, 4:16 UTC+3 СИДНЕЙ СИДНЕЙ 28, марта. /ТАСС

Григорий Логвинов заявил, что решения ряда стран выслать российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери Сергея Скрипаля и его дочери Юлии приняты "под сильным давлением США и Великобритании"

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИДНЕЙ, 28 марта. /ТАСС/. Решение Австралии выслать двух российских дипломатов наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям. С такой оценкой выступил посол России в Австралии Григорий Логвинов на состоявшейся в среду пресс-конференции в Канберре.

Смотрите также

Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля

По словам дипломата, решение австралийский властей "наносит серьезный ущерб накопленному за последние два года позитивному капиталу в двусторонних отношениях". "Этот капитал был ограниченным по масштабам, но существенным. Очень не хочется, чтобы мы его потеряли", - сказал Логвинов.

По словам посла, решения ряда стран выслать российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии приняты "под сильным давлением США и Великобритании". В этой связи Логвинов напомнил, что Лондон не представил никаких фактических доказательств своих утверждений о причастности Москвы к событиям в Солсбери. "Мы не видим никаких фактов, никаких свидетельств, мы только слышим политические заявления", - подчеркнул посол.

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического веществ. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту.

Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки этого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других схожих мерах, после чего Москва сделала ответные шаги, выдворив аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в России.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина и Молдавия, а также США, Канада и Австралия приняли решение выслать в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с делом Скрипаля. Российский МИД предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
Страны
США Канада Россия Польша Украина Франция Германия Молдавия Австралия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Захарова назвала провалом Мэй британскую презентацию о Солсбери для иностранных послов
2
Южная Корея и "проклятие президентов"
3
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
4
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
5
Власти ФРГ разрешили строительство "Северного потока - 2" в исключительной зоне Германии
6
Часть государств ЕС отказалась высылать дипломатов РФ, несмотря на давление Лондона
7
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама