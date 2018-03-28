Посол РФ: для Канберры предпочтителен не кризисный сценарий развития отношений с Москвой

СИДНЕЙ, 28 марта. /ТАСС/. Правительство Австралии предпочитает не кризисный сценарий развития отношений с Россией. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС посол РФ в Австралии Григорий Логвинов по итогам состоявшейся в среду встречи с министром иностранных дел Джули Бишоп. Эта встреча прошла на следующий день после объявленного властями Австралии решения о высылке двух российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"Встреча прошла в ровном, рабочем духе, без каких-либо эмоциональных налетов, - рассказал посол. - У меня сложилось впечатление, что для Канберры, в отличие от их бывших сюзеренов, судя по всему, гораздо более предпочтителен неконфликтный и тем более не кризисный сценарий развития. Министр, разумеется, без всяких экивоков, со всей определенностью изложила их подход, я имею в виду подход, согласованный в рамках западного клуба, но она дала и мне возможность столь же детально изложить наше видение проблемы и то, как следует дальше работать. Вдумчивое отношение сохраняется, хотя, разумеется, мы понимаем даже не юридические, а политические, неформальные обязательства Австралии как члена евроатлантического, англосаксонского клуба".

На просьбу прокомментировать возможные ответные меры Москвы посол сказал: "Принятие решения по ответным мерам - это прерогатива президента России, МИД разрабатывает соответствующие предложения и делает это с учетом всех обстоятельств. Хотя, конечно, чувствуется, что в Канберре известное волнение по этому поводу испытывают, что и не удивительно".

Отвечая на вопрос, означает ли высылка двух российских дипломатов автоматическое сокращение кадрового состава посольства РФ в Австралии, Григорий Логвинов сказал: "У нас не квотное посольство, иными словами у нас нет заранее оговоренного с австралийскими властями численного состава".

"Мы исходим из того понимания, что высланы два конкретных человека, - продолжил посол. - По каким критериям произошел их отбор - это я оставляю на совести австралийской стороны. Но это не касается численности всего персонала, и что существенно, мы с министром зафиксировали понимание того, что между посольством и МИД Австралии должен продолжаться постоянный диалог, в том числе и по кадрово-визовым вопросам. Хотя ситуация, к сожалению, очень подвижная".

Инцидент в Солсбери

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, Молдавия, а также США, Канада и Австралия приняли решение о высылке в общей сложности более 100 российских дипломатов в связи с "делом Скрипаля". МИД РФ предупредил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.