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Посольство РФ в Молдавии назвало недружественной выходкой решение выслать дипломатов

Политика
28 марта, 10:38 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 28, марта. /ТАСС

Кишинев действует в ущерб здравому смыслу и собственным интересам, убеждены в российском диппредставительстве

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КИШИНЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Посольство России в Молдавии расценило как недружественную выходку решение правительства выслать трех российских дипломатов в свете событий в Солсбери.

"Учитывая абсурдность обвинений в адрес упомянутых лиц, расцениваем данную выходку как ничем не оправданный, недружественный шаг. Слепо следуя так называемой европейской солидарности, Кишинев действует в ущерб здравому смыслу и собственным интересам, ставя тем самым под сомнение искренность недавних заявлений о стремлении к нормализации российско-молдавских отношений", - говорится в распространенном в среду заявлении российского диппредставительства.

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Ранее пресс-секретарь посольства Анатолий Лошаков подтвердил ТАСС получение ноты, в соответствии с которой трое сотрудников дипмиссии должны в течение семи дней покинуть Кишинев. Премьер-министр Молдавии Павел Филип пояснил, что решение о высылке российских дипломатов - жест солидарности со странами ЕС, отметив при этом желание Кишинева "вернуться к хорошим отношениям с Россией". Президент Молдавии Игорь Додон выразил возмущение этим решением, назвав его "очередной антироссийской провокацией" кабинета министров.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 23 европейские страны, Канада и Австралия также решили выслать сотрудников дипмиссий РФ (всего 61 человек), при этом НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, Болгария и Люксембург отзывают для консультаций своих послов в РФ, а Лондон ранее выслал 23 дипломата РФ (Москва ответила высылкой такого же количества британских). Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает свою причастность и обещает ответить на недружественные шаги со стороны этих государств.

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