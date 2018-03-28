Песков: поручение Путина о подготовке встречи с Трампом остается в силе

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Поручение президента РФ Владимира Путина о подготовке встречи с президентом США Дональдом Трампом остается в силе, однако данных о такой работе Вашингтона у Кремля нет.

"Президенты [России и США] условились поручить министру иностранных дел [РФ Сергею] Лаврову и американскому коллеге обсуждать эти вопросы (подготовки встречи двух лидеров - прим. ТАСС), - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. - Пока я не имею информации о том, что какое-то обсуждение началось, но по крайней мере президент Путин, поскольку такая договоренность была, соответствующее поручение дал Министерству иностранных дел".

"Мы в настоящий момент не имеем никакой информации на фоне принятых решений [о высылке российских дипломатов], готова ли дальше американская сторона выполнять слова, сказанные президентом Трампом [о подготовке встречи с Путиным], - добавил он. - Это зависит от наших американских коллег. Российская сторона остается открытой, конечно".

Песков напомнил позицию Путина по подобным вопросам: "Российская сторона готова идти на развитие взаимовыгодных, взаимодоверительных отношений со всеми странами, включая США, настолько продвинуто, насколько готовы наши оппоненты и партнеры".

20 марта пресс-служба Кремля сообщила о телефонном разговоре Путина и Трампа, во время которой "особое внимание уделено проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне".

Высылка дипломатов

Менее, чем через неделю, 26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Бельгия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов, НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек, а Болгария и Люксембург отзывают для консультаций своих послов в РФ. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.

Дело Скрипаля

4 марта 66-летний Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва приняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.