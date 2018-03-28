Песков: презентация Лондона по делу Скрипаля не выдерживает критики

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Представленная Лондоном презентация из шести слайдов, якобы доказывающая причастность РФ к так называемому делу Скрипаля, не выдерживает критики, считает пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"К нашему большому сожалению, до сих пор сколько-нибудь адекватных или вразумительных доказательств или объяснений позиции, которая была занята официальным Лондоном, мы не видели", - сказал журналистам представитель Кремля. Он подчеркнул: "Никакой информации Лондон российской стороне так и не представлял".

"Сообщения, которые мы видели в СМИ, где утверждается, что именно вот эта информация была представлена в качестве аргументов, - вряд ли это выдерживает критику", - оценил Песков.

Презентация с раскрытием британской точки зрения на отравление экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного в РФ за шпионаж, была продемонстрирована на брифинге в посольстве Великобритании в Москве.

Ряд стран, выразивших солидарность с Лондоном, считают его аргументацию слабой и недостаточной, отметил Песков.

В ответ на вопрос о том, считают ли в Кремле тупиковым путь отстаивания Россией своей позиции о непричастности к делу Скрипаля, которое не влияет, по мнение западных стран, и только приводит к взаимной высылке дипломатов, Песков отметил: "Нет, не считаем. Во-первых, 20 или 30 стран - это лишь часть мирового сообщества, а оно гораздо более многообразное и включает в себя гораздо большее число стран. Во-вторых, даже среди стран, которые солидаризировались с Великобританией, есть государства, которые по-прежнему полагают, что аргументация представленная Лондоном, является слабой и недостаточной для таких серьезных обвинений в адрес Москвы".

РФ рассчитывает, что страны, которые приняли решение о высылке российских дипломатов, задумаются о достоверности представленной им Лондоном информации о якобы причастности Москвы к инциденту в Солсбери, отметил Песков.

По его словам, позиция России о своей непричастности к инциденту в Солсбери однозначна и последовательна, и Москва продолжит настойчиво ее разъяснять. "Мы надеемся на то, что страны, которые солидаризировались с Великобританией и приняли решение о высылке наших дипломатов, все-таки посчитают необходимым задуматься, насколько можно считать достоверной представленную информацию, которая подается как доказательство этой эфемерной причастности России к событиям в Солсбери", - сказал Песков.

Решение ряда стран о высылке российских дипломатов представитель Кремля назвал "проявлением в данном случае, наверное, квазисолидарности с Лондоном в теме, которая с нашей точки зрения и по нашему убеждению по-прежнему не имеет под собой никаких оснований и никаких доказательств".

Презентация из шести слайдов в основном состоит из уже распространенной СМИ информации. Первый слайд представляет из себя титульный лист, второй - хронологию событий произошедшего в Солсбери. В третьем и четвертом содержатся краткие сведения о нервно-паралитическом газе. Утверждается, что производить такой химоружие могла только Россия, приводятся сведения о его воздействии на человека.

Пятый слайд представляет собой перечисление всего, что Великобритания вменяет в вину России: присоединение Крыма, крушение малайзийского Boeing, вмешательство в президентские выборы в США и попытка государственного переворота в Черногории. В заключении рассказывается о мерах, которые Великобритания уже приняла или планирует предпринять в отношении России.