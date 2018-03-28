Песков: ответ Москвы на высылку российских дипломатов будет своевременным

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. В Кремле обещают своевременный ответ на высылку российских дипломатов рядом стран.

"Ожидать [ответа Москвы на высылку российских дипломатов] стоит, - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Ожидать стоит своевременно. Все будет сделано таким образом, чтобы это отвечало интересам Российской Федерации".

Отвечая на вопрос о том, будет ли в дальнейшем отношения России и стран, выславших дипломатов, сопровождать негативный бэкграунд, Песков подчеркнул: "Россия остается открытой для взаимодействия со всеми странами. Россия не может это делать без взаимности и <...> готова это делать на основе взаимной выгоды, в данном случае - там где это соответствует нашим интересам, и взаимного уважения интересов". "Там, где эти основные элементы будут совпадать, там будет продолжаться развитие отношений, - добавил он. - Россия к этому готова".

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Бельгия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов, НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек, а Болгария и Люксембург отзывают для консультаций своих послов в РФ.

Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.